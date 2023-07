Ekipa se nada dobrom rezultatu na prvenstvu.

Izvor: MN Press

“Mislim da imamo pravog rivala za start. Naravno, očekujem i pobjedu I pripremu za ono što slijedi”, kazao je Stefan Vidović.

Njegov saigrač iz reprezentacije ima takođe slična očekivanja.

“Ne treba dovoditi u pitanju razliku između nas i Južne Afrike, uz uvažavanje protivnika. Vjerujem da je to dobra utakmica za uigravanje pred naredni meč sa Španijom”, rekao je Miroslav Perković, prenosi RTCG.

Dueli sa Srbijom i Španijom predstavljaće veći izazov.

“Misllim da smo ekipa koja ne odgovara Španiji, ne odgovara im naš stil igre, sa Srbijom apsolutno možemo da igramo, tako da imamo šansu u grupi”, rekao je Perković.

Medalja je izostala u posljednjih nekoliko godina.

“Zbog svega što je Crna Gora uradila nikada ne može da bude iznenađenje. Crna Gora uvijek ima poštovanje svih, u to sam siguran. Na idu nam na ruku neki slabiji rezultati u posljednjem periodu, ali mogu da nam budu dodatni motiv da iz meča u meč idemo naprijed, da se borimo i pokažemo kvalitet. Mislim da ova ekipa još nije pokazala sve što ima, imamo mnogo rezervi, imamo sposobnosti kojih možda nismo ni sami svjesni. Najbitnije je da imamo zajedništvo i da će nas to krasiti od prve do posljednje utakmice”, kaže Vidović, javlja RTCG.

“Cijela ekipa i stručni štab, svi vjerujemo da možemo, mislim da smo zato i došli ovđe - da bismo napravili iznenađenje”, rekao je Perković.

Meć sa Južnom Afrikom na programu je sjutra u 10:30 po našem vremenu.