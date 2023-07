Naša vaterpolo reprezentacije je stigla u Fukoku gdje će se održati Svjetsko prvenstvo u vaterpolu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crnogorski vaterpolisti su doputovali u Fukuoku i imali prvi trening u bazenu u kojem će u ponedjeljak početi nastup na Svjetskom prvenstvu, javlja CDM.

Prvi riva je Južna Afrika od 10.30 po našem vremenu.

“Ajkule” su desetak dana boravile u gradiću Kašivazakiju, trenirale i sparingovale sa selekcijom Srbije, koja je jedan od rivala u grupi D.

“Uradili smo sve što smo planirali. Imali smo izuzetan ambijent u Kašivazakiju, sve uslove, imali smo I trening mečeve sa selekcijom Srbije i mislim da ekipa ide u pravom smjeru. Zadovoljni smo svime što smo uradili prve sedmice u Japanu, koja je bila i prva faza prilagođavanja na vremensku razliku”, rekao je selektor Vladimir Gojković.

On je istakao da su igrači napredovali na individualnom planu u odnosu na prošlu godinu.

“Podigao se individualni kvalitet, ali, prije svega, moramo da imamo energiju i koheziju svih igrača, a to smo imali tokom priprema. Ako nas to bude krasilo, možemo da napravimo dobre stvari”, naglasio je selektor.

Iskustvo još nije adut crnogorskog tima.

“Još nemamo toliko velikih i ključnih utakmica, još je ovo mlada ekipa, ali mislim da se igrači približavaju godinama zrelosti, da su u klubovima skupili važne mečeve, tako da se nadam da će sve to da se akumulira na ovom prvenstvu”.

Prvi meč je najlakši, jedini u kojem Crna Gora ima ulogu favorita.

“Kroz utakmicu ćemo osjetiti i atmosferu na bazenu, radili smo i malo jače prethodnih dana, računajući da ćemo svježinu dobiti od drugog kola”, kazao je Gojković.

U grupi su još Srbija i Španija. Pobjednik ide u četvrtfinale, drugoplasirana i trećeplasirana selekcija u razigravanju za plasman među osam najboljih igraju protiv ekipa iz grupe C, u kojoj su Mađarska, Hrvatska, Japan i Argentina.

“Naš cilj je da budemo među osam, želja je da dođemo do polufinala, koje vodi na naredno prvenstvo u Dohu, stremimo i ka tome da dođemo i do finala, do mjesta koje vodi na Olimpijske igre. Vjerujemo da imamo kvalitet da se suprotstavimo najboljima, ako budemo blizu našeg maksimuma”, zaključio je Gojković prenosi CDM.