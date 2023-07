Novak Đoković danas od 15 časova igra finale Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza. Evo sve što treba da znate o meču...

Srpski teniser Novak Đoković danas od 15 časova igra svoje 35. grend slem finale. Đoković će se boriti za pehar Vimbldona protiv španskog tenisera Karlosa Alkaraza, kome je ovo drugo grend slem finale, pošto je prethodno osvojio US Open na kome Nole nije mogao da učetvuje. Ovo će biti i najveći meč koji su njih dvojica odigrali do sada, pošto je Karlitosu pripalo polufinale Madrida prošle godine, a pre nekoliko nedelja Novaku polufinale Rolan Garosa.

Kladionice kažu da je Novak Đoković favorit i čini se da su naučile nešto u odnosu na prethodni meč, kada su sramno potcenili Srbina koji je "oduzeo noge" svom rivalu, ali vredi reći da nas sada čeka potpuno drugačiji meč. Nole igra bolje na travi nego na šljaci, dominira na Vimbldonu već mnogo godina, dok je Karlos "podesio igru" na novu podlogu i ide mu odlično.

Uoči najvećeg grend slem događaja, Alkaraz je osvojio Kvins, da bi potom na Vimbldonu pobeđivao je do sada Šardija, Mulea, Đarija, Beretinija, Runea i Medvedeva. Na putu do finala izgubio je samo dva seta - i to ne protiv poslednja dva rivala, koja su bar na papiru predstavljala najveći izazov. Stoga, deset pobeda u nizu na travi svakako je dovoljno upozorenje za Đokovića koji igra sve bolje kako turnir odmiče.

Iako nije igrao nijedan turnir na travi uoči Vimbldona, Đoković je pobedio Kačina, Tompsona, Vavrinku, Hurkača, Rubljova i Sinera, takođe izgubivši samo dva seta - protiv Rusa i Poljaka. Upravo ga je Poljak i najviše namučio zbog servisa, pa je protiv njega igrao dva dana usled čudnih pravila koja važe u Londonu.

Vredi istaći da je Novak Đoković u nizu od 34 pobede na Vimbldonu, kao i da na Centralnom terenu, na kome se igra finale, nije izgubio meč - verovali ili ne - punih deset godina. Takva statistika mu svakako ide na stranu, kao i to da igra za peti uzastopni trofej Vimbldona, za "skidanje" Rodžera Federera sa trona ovog turnira pošto bi mogao da dođe do osmog pehara, kao i do čak 24. grend slema u karijeri. Takođe, ko pobedi - od ponedeljka će biti prvi teniser sveta.

"Verovatno očigledno finale od starta turnira, biće to njegovo prvo finale na Vimbldonu, igra odlično na travi. Mnogi su pričali da je njegova igra idealna za šljaku, ali je odličan na svim podlogama. Jedno od mojih najjačih oružja u karijeri bila je ta adaptacija na sve podloge, on je to naučio jako mlad i zaslužuje pohvale za to, razvio je dobru igru na travi. Želim titulu, čeka me najveći iuazov u ovom trenutku i fizički i mentalno. On može da trči, brz je, ali i sebe smatram kompletnim igračem. Mučio se na Rolan Garosu, ali je trava potpuno drugačija. I on i ja smo gladni uspeha, videćemo šta će biti", kazao je Novak Đoković u najavi meč sa mladim igračem iz Mursije koji ga je "špijunirao" tokom turnira.