Novak Đoković je uzeo mikrofon, a to se nije dopalo članovima njegovog tima.

Novak Đoković čeka petak da igra polufinale Vimbldona protiv Janika Sinera i za to vrijeme pravi šou u kompleksu. Njegova supruga Jelena objavila je snimak na Instagramu na kom se vidi da srpski as pravi šou sa svojim timom, a njima se nije baš dopalo to što je uspio da se dokopa mikrofona.