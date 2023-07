"Katovice šalje poruku svijetu", rekao je predsjednik Duda na otvaranju prvih Evropskih igara u Esportu

Izvor: Savez elektronskih sportova Crne Gore

Globalna esport federacija i Evropski olimpijski odbori obilježavaju veliku prekretnicu za esport dok počinje #EGE23 u Katovice.

Predsjednik Republike Poljske, Andrzej Duda, otvorio je prve evropske igre u esportu na velikoj ceremoniji otvaranja u GEF_Areni u petak veče. Predsjednik je proglasio otvorenim #EGE23 uz intoniranje GEF-ove himne.

Takmičenje, koje su zajedno kreirali i organizovali Globalna federacija esporta i Evropski olimpijski odbori, održava se u GEF_Areni, Međunarodnom kongresnom centru (MCK) u Katovicama, u subotu, 1. jula, i nedjelju, 2. jula.

Događaj #EGE23 paralelno se odvija s 3. evropskim igrama, u kojima učestvuje 100 sportista iz 28 zemalja Evrope. Sportisti, treneri i sudije zajednice izrekli su Zavjet sportiste GEF tokom ceremonije otvaranja kao simboličan gest posvećenosti, jedinstva, zajedničkih vrijednosti i lične odgovornosti prema događaju.

Sportisti i timovi takmiče se za trofeje u dvije najpopularnije esport igre - eFootball™ 2023 (otvoreno i žene) i Rocket League (otvoreno). Kvalifikacije se održavaju u subotu, a veliko finale u nedjelju. GEF i EOC obilježavaju veliku prekretnicu, #EGE23 započinje.

Ceremonija otvaranja održana je u petak navečer u GEF_Areni, a među prisutnima su bili predsjednik Evropskih olimpijskih odbora, Spyros Capralos; Ministar sporta i turizma Republike Poljske, Kamil Bortniczuk; Počasni predsjednik Poljskog olimpijskog odbora, Andrzej Kraśnicki; Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Metropolis GZM, Henryk Borczyk; Zamjenik gradonačelnika Katovica, Waldemar Bojarun; Predsjednik Koordinacijske komisije EOC-a za 3. evropske igre, Hasan Arat, i izvršni direktor GEF-a, Paul J. Foster. "Rođen sam i odrastao u Krakovu, glavnom gradu evropskih igara i u određenom smislu poljskoj prijestolnici sporta", rekao je predsjednik Duda. "Međutim, upravo su Katovice bile domaćin prvog velikog poljskog događaja u igračkoj industriji, još u 1990-ima.

Na hiljade mladih ljudi došlo je na Sajam igara da vide najnoviju tehnologiju. "Esport je danas sportska disciplina koja prati sve olimpijske ideale. Fair play, integritet i plemenito takmičenje mladih ljudi. Želim sve najbolje svim učesnicima. Iz Katovica se šalje poruka cijelom svijetu da su igre otvorene i da će trajati." Paul J. Foster, izvršni direktor Globalne federacije esporta, dodao je: "Danas je istorijski dan za esport i sport, i za našu zajednicu #worldconnected. "To označava okupljanje ljudi širom Evrope, spajanje tradicije i inovacije, dok gledamo prema dinamičnim mogućnostima svijetle budućnosti zajedno. "Evropske igre u esportu su rezultat inspirativnog strateškog partnerstva između Globalne federacije esporta i vizionarskog vođstva Evropskih olimpijskih odbora." Pomoćna generalna direktorica za društvene i humanističke nauke UNESCOa, Gabriela Ramos, podijelila je svoje uzbuđenje i strast za prvobitno održavanje #EGE23 putem video poruke iz Bakua, Azerbejdžan, gdje je bila domaćin Globalne konferencije o sportu UNESCO-a, MINEPS VII.

Počasni predsjednik Poljskog olimpijskog odbora, Andrzej Kraśnicki, rekao je: "Ovom prilikom bih trebao pozdraviti dragu esports zajednicu. Svi imamo esport u srcu i dobrodošli smo u Katovice, glavni grad esporta u Poljskoj. "Kada smo čuli odluku EOC-a i GEF-a, odlučili smo odmah pristati organizovati ovdje, u Katovicama. Mi smo vrlo otvoreni prema zajednici i inicijativama koje dolaze iz temelja.

Radujemo se fantastičnim danima."

Radujemo se fantastičnim danima." Predsjednik Evropskih olimpijskih odbora (EOC), Spyros Capralos, rekao je: "Danas je vrlo uzbudljiv dan za EOC, za igrače, za sport, za Poljsku. I meni je uzbudljiv dan. "Ovo je prvi put da EOC organizuje događaj poput ovog. Zanimljivo nam je vidjeti kako to funkcioniše u društvenom kontekstu i kontekstu višesportskih igara.

Radoznalost nas podstiče da učimo. Podstiče nas da istražujemo granice mentalnih i fizičkih sposobnosti. "Sportisti, ponavljam riječi s ceremonije otvaranja evropskih igara, s podsjetnikom na olimpijske vrijednosti,

koje su univerzalne vrijednosti. Radujemo se izvrsnosti koju ćete pokazati u sljedećim danima."

Uživajte u svim uzbuđenjima esporta u GEF_Areni, MCK, Katovice Sportisti i delegacije borave u GEF_Housu (Courtyard by Marriott) od srijede. Uz posjetitelje, oni uživaju u GEFestivalu, koji nudi mnogo zanimljivosti i raznolikosti i traje do nedjelje. Održavaju se predavanja, radionice, turnir "Just Dance", zona simulacijske vožnje, zona retro igara i univerzitetsko takmičenje u esportu. GEFcon, globalna konvencija GEF-a sa vođama misli i kreatorima ideja iz poslovnog svijeta, esporta, sporta i tehnologije na međunarodnoj pozornici za dijeljenje i učenje, započeo je prvi dan #EGE23 sa panel diskusijama o esportu i Evropi, kao i o povezivanju sporta, esporta i tehnologije.

Delegaciju Crne Gore na prvim e sportskim igrama Evrope predstavljao je predsjednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore Filip Šoc, efootball igrač Rade Pavićević koji je završio učešće u 1/4 finalu kao i igračica efootball-a Dina Krnić koja je takmičenje završila na 6. mjesto, kao i Nadja Rajković, Media team saveza.