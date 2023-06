Darija Kasatkina pričala je o ofanzivi Vagner grupe na Moskvu.

Izvor: Profimedia

Ruska teniserka Darija Kasatkina, trenutno 11. na WTA listi, od početka rata u Ukrajini kritikuje svoju zemlju i predsjednika Vladimira Putina. Više puta je apelovala da se obustavi vojna invazije Rusije i zato je stekla i simpatije Ukraijnaca, pa je tako jedna od rijetkih ruskih sportistkinja koju "rivali" iz ove zemlje pozdravljaju, dok neke druge poput Arine Sabalenke (inače iz Bjelorusije) potpuno ignorišu.

Kasatkina je priznala da joj je teško da se svakodnevno nosi sa pritiskom i da čini sve što je u njenoj moći da se rat završi, posebno nakon "ofanzive Vagnera na Moskvu" koja ju je posebno zabrinula. Njena porodica i dalje živi u Rusiji, a veliki broj prijatelja je u Voronježu, gradu kroz koji je vojska Jevgenija Prigožina prošla.

"Naravno da imam prijatelje u Rusiji, kao i porodicu, pa moji roditelji su tamo. Kao što ste i sami vidjeli, prethodnih nekoliko dana je bilo veoma haotično tamo. Naravno da sam zabrinuta za sve moje prijatelje, posebno za one koji su u Voronježu gde je došlo do... Oprostite, ne znam kako se to kaže na engleskom", kazala je potrešena Darija Kasatkina koja je pokušavala da se sjeti kako se kaže "državni udar".

"U pitanju je bio tip sa privatnom vojskom, a ušli su u Voronjež. Tako da sam bila veoma zabrinuta zbog toga, ali nisam ništa mogla da uradim, ne mogu da odem u svoj grad...", očajna je Kasatkina: "Ukrajinci su u još goroj situaciji, a ja sam zabrinuta zbog ljudi koje volim".

Ruska teniserka koja živi u Dubaiju je priznala da je "rata sada dio svih naših života" i da je najviše zabrinuta zbog toga što ne vidi kada će se završiti: "Iskreno, ne vidim kraj... Moramo samo da prihvatimo".