Izvor: MN Press

Crnogorska ragbi reprtezentacija osvojila je treće mjesto na Evropskom prvenstvu u Konferenciji 2, sa tri pobjede i dva poraza.

Nakon što su prvom dana takmičenja u subotu pobjedili Estoniju sa 26:14 i Kosovo sa 17:0, crnogorski tim je danas na početku takmičarskog dana savladao i Sloveniju sa rezultatom 17:12 u dosta neizvjesnoj utakmici. Nakon što je Slovenija povela na startu sa 0:7, uslijedila su dva eseja Dušana Vučićevića i Marka Andrića za prvi preokret na 10:7. Slovenci zatim ponovo esejom dolaze u vođstvo od 10:12. Pred utakmice dobru akciju esejom kruniše Martin Mijušković, dok je Srđan Popović bio uspješan iz pretvaranja za konačni rezultat 17:12.

Nakon ove utakmice Crna Gora je imala najviše bodova na tabeli i pobjeda protiv sljedećeg protivnika Slovačke, bi značila osvajanje prvog mjesta na turniru. Crna Gora već na početku utakmice pokazuje da je bolja ekipa i nakon uspješne akcije esej polaže Vladan Čelebić, a Popović je pogodio pretvaranje za vođstvo od 7:0.

Međutim, nakon jednog spornog koškanja sa igračem Slovačke Marko Andrić dobija crveni karton i Crna Gora do kraja meča ostaje sa igračem manje. Gosti to koriste i ubrzo esejom smanjuju razliku na 7:5, sa kojim se otišlo na poluvrijeme. U drugom poluvremenu iskusni Slovaci koriste igrača više i postižu još tri eseja za konačnih 7:20. Tokom ovog poluvremena u želji da ipak i sa igračem manje savladaju protivnika nekoliko crnogorskih igrača se povrijedilo. To je uticalo i da Crna Gora izgubi i u posljednjoj utakmici od San Marina sa rezultatom 31:5, a počasni esej dao je Vučićević.

Nakon svih utakmica najviše bodova imao je San Marino koji je osvojio turnir i naredne godine će se takmičiti i Konferenciji 1. Druga je bila Slovačka, treća Crna Gora, četvrta Slovenija, peta Estonija i šesto Kosovo.

Ragbi savez Crne Gore je dobio pohvalu od Evropske ragbi federacije za organizaciju turnira koji se održao na Sportskom centru Topolica u Baru. Ovo je bilo prvi put da se jedan ovakav turnir održava u Crnoj Gori, uz veliku podršku SC Topolica i Opštine Bar, a podrška Ragbi Evrope znači mogućnost da Crna Gora bude domaćin takmičenja i naredne godine.

Za Crnu Goru su igrali: Danilo Đalović, Đorđe Marsstijepović, Miloš Lončar, Boris Mijušković, Srđan Popović, Martin Mijušković, Dušan Vučićević, Blago Lukačević, Vladan Čelebić, Marko Andrić, Eldin Škrijelj, Vladimir Žarković, Đorđe Leković.