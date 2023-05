Danil Medvedev ispao je sa Rolan Garosa, ali je to prihvatio sa oduševljenjem.

Danil Medvedev ispao je sa Rolan Garosa u prvom kolu. Izgubio je od Brazilca Tijaga Sejbota Vajlda sa 3:2 u setovima. Umjesto tuge i razočarenja, na konferenciju za medije došao je srećan. Raspoložen i oduševljen zbog toga što je završio takmičenje, jer mrzi šljaku. To ni ne krije...

Pohvalio je rivala, inače 172. igrača svijeta. "Igrao je baš dobro, nisam imao priliku da vidim kako je to bilo sa strane, ali mi je utisak da će on biti među najboljih 30 na svijetu ako ovako nastavi. Ako to ne uradi pitaću ga zašto je baš protiv mene igrao ovako. Trudio sma se da ga natjeram da dobije ovaj meč i uspio je. Život će mu biti ljepši ako bude ovako igrao. Više novca, ugovora, sponzora, ako se ne zaustavi samo na jednom dobrom meču na 'Šatrijeu'", počeo je Medvedev.

Šljaka baš ne prija Medvedevu, nikako ne uspijevaju da se "pomire". "Srećan sam svaki put kada se sezona na šljaci završi. Imao sam puna usta šljake od trećeg gema, zbog jakog vetra. Možda neko voli da mu odjeća, čarape i sve budu puni žljake i da ih posle odmah bacite u đubre. Ja nisam jedan od tih."

Bio je jedan od favorita iz senke u Parizu, jer je u Rimu osvojio titulu. "Ova sezona je korak u pravom smjeru, baš sam se trudio i u ovom meču, ranije sam se osjećao bespomoćno, sada sam znao šta treba da radim. Mislio sam da nikada neću osvojiti turnir na šljaci, a kamoli Masters. Sledeće godine biću još više motiv."

I na ovom meču je Rusi mao svađu sa navijačima, u jednom momentu je podigao ruku i pokazao im da ućute. "Bio sam u razgovoru sa sudijom oko jedne sporne loptice, a oni su počeli da zvižde i negoduju. Samo sam im rekao da ućute, jer u tom trenutku diskutujem sa drugom osobom. Ne sa njima."

Na kraju se osvrnuo na predstojeći Vimbldon. "Ako ljudi budu grubi, moram da prihvatim to, ako budu ljubazni, biće još bolje. Srećan sam što ću tamo igrati, volim taj turnir. Nisam igrao dobro tu, ali nije lako na travi. Nadam se dobrom rezultatu", zaključio je Medvedev.