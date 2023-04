Važila je za pravu lepoticu, zatim obavila dve operacije, a sada se kaje zbog njih. Ipak, mnogi je i dalje smatraju jednom od najlepših sportistkinja sveta.

Izvor: Instagram/kudryavtseva_y/printscreen

Jedna od najlepših sportistkinja svog doba, ruska gimnastičarka Jana Kudrijavceva (25) sačekala je kraj profesionalne karijere i odmah se posvetila estetskim promenama na svom telu. Prvo je odradila grudi, zatim i usne, a sada se kaje što je hirurškim zahvatima menjala telo za koje su mnogi smatrali da je jedno od najatraktivnijih u svetskom sportu.

Gostujući u jednoj emisiji u Rusiji, Jana se prisetila trenutka kada je povećala grudi i reakcije svoje majke na tu odluku, a zatim i otkrila kako sada gleda na operaciju koju je dugo želela da obavi. njen primer mogao bi da posluži mnogim mladim devojkama koje su nesigurne u svoje telo jer je Kudrijavceva sada sigurna da je ta operacija bila greška!

"Da, radila sam grudi. To se desilo mnogo pre nego što sam upoznala supruga Dimu, kad sam imala 18 godina. Prvog dana nakon punoletstva. Ne, lažem, grudi su bile sa 19 godina, kada sam završila karijeru odmah sam otišla da ih povećam. Sada, kako vreme prolazi, shvatam da to uopšte nije potrebno. Ali tada sam imala neku vrstu kompleksa i mislila sam da će mi to rešiti problem. Posle sam shvatila da to nije bilo najvažnije. Moji roditelji su se protivili. Tada sam živela u Sankt Peterburgu, a majka je doletela da me vidi ubrzo nakon opercije. Morala sam da nosim poseban korset, bila sam pogrbljena i ona je to primetila. 'Šta ti se desilo?", pitala me je. Priznala sam, a ona pala na kolena i rekla 'Gospode Bože, zašto?". Teško je doživlea to", ispričala je Jana u jednoj emisiji. Pogledajte kako izgleda nekadašnja ruska sportistkinja koja ima čak 13 zlatnih medalja na Svetskim prvenstvima:

"Usne sam uradila pre dve godine. Morala sam da uradim kako bih ispravila svoje nedostatke. Naišla sam na mržnju zbog toga. Ja imam takvu dikciju, govor mi nije čist. Često se piše da su moja usta kriva, ali tako je još od detinjstva. Nema veze sa tim što sam nešto 'pumpala'. U zavisnosti od raspoloženja usta mi se malo krive", ispričala je Jana i zatim se ponovo vratila na grudi.

Rusku novinarku posebno je zanimalo da li je zbog plastične hirurgije imala problema kada je postala majka. "Ne, te operacije se rade posebnom tehnikom. Implante stavljaju ispod mišića. Prvo sam se informisala o svemu. Još sa 15 godina sam maštala o velikoj porodici, to mi je bilo izuzetno bitno. Ali, bilo je naporno dojiti, pomislila sam da ne razumem majke koje su govorile kako je to divno", zaključila je Kudrijavceva.