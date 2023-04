Stefan Đoković napisao je sastav o Novaku Đokoviću i tenisu.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Novak Đoković je idol mnogima, među kojima je i njego sin Stefan. On je napisao sastav na temu "Moj junak" i tamo je pisao o svom tati, spomenuo je i Rodžera Federera i Rafaela Nadala, kao i svoju ljubav prema tenisu. U sastavu, koji je objavio "Sport klub", vidi se i šta Stefan misli o svom ocu i o karijeri.

Ovako je to izgledalo. "U stara vremena, dok su još uvek Rodžer Federer i Rafael Nadal bili ili prvi na svijetu ili drugi, pojavio se moj tata po imenu Novak Đoković. I tako je nastalo moje prezime. On je rođen 22.05.1987. maj. Aaaa, zaboravio sam nešto ja sam kao Stefan Đoković njegov sin. On me je inspirirsao da budem uporan i da dobro igram tenis!", napisao je Stefan koji je obojio sva tri imena u bojama zastava, pa se tako vide španska, švajcarska i srpska obilježja.

Podsjetimo, Stefan je nedavno postao pravi hit na društvenim mrežama. Sa Novakom je bio na utakmici Monaka i Partizana i navijao je za crno-bijele. Grobari su skandirali njegovo ime, a Nole je u razgovoru sa medijima otkrio da njegov nasljednik navija za Partizan.