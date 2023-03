Liga šampiona za rukometašice - tim Bojane Popović želi da popravi utisak u Mađarskoj (16 sati).

Izvor: Profimedia

Rukometašice Budućnost Bemaxa znaju da im šanse za iznenađenje nisu velike, ali žele da poprave utisak protiv Ferencvaroša u revanšu osmine finala Lige šampiona.

”Plave” su prije sedam dana u “Morači” izgubile 28:24, sada protiv istog rivala u Erdu imaju obavezu da pokažu više u duelu koji počinje u 16 sati.

"Rezultat nije povoljan nakon prvih 60 minuta dvomeča, uz to nas očekuje gostovanje u Erdu, u dvorani koja će biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Naša obaveza je da odigramo najbolje što možemo, jer u Podgorici nismo bile na potrebnom nivou i mogle smo ozbiljnije da im zaprijetimo", kaže trener Bojana Popović i dodala:

"Nakon prve utakmice žalim zato što smo u pripremnim mečevima imali mnogo veću agresivnost i želju za nekim rivalstvom. Na kraju smo imale više isključenja, a dobile smo više batina. Bio je i jedan duel Milene i Tomori za čisti crveni karton, a nije tu bilo ni dva minuta. Na snimku se jasno vidjelo... Takođe, u jednom momentu su rivalke igrale sa osam rukometašica i to niko nije primijetio", kazala je Bojana.

Ne krije legendarna rukometašica da očekuje reakciju svoje ekipe.

"Naravno da vjerujemo. Lopta je okrugla, nikada ne znate kako će se utakmica okrenuti. Možda dođemo do šanse da pobijedimo i uz pravi fokus to može da se iskoristi. Ono što treba da bude dodatan motiv - mi ligu praktično nemamo, tako da na ovaj meč možemo da gledamo kao na posljednji u sezoni. Tako da igračice nemaju što da ostavljaju za kasnije. Sve ono što imaju i mogu trebalo bi da daju protiv Ferencvaroša", istakla je Popovićeva.

Publika na strani rivala je motiv više.

"Igramo sa više motiva u gostima jer je hala puna. Kod nas to ni u prošlom meču nije to bio slučaj, a djevojkama bi to moglo puno da znači. Publika nas je na neki način još jednom izdala, nismo dobile neku podršku, a puna dvorana motiviše djevojke i zna da bude osmi igrač", kazala je Bojana.