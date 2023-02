Popović je produžila ugovor do kraja Olimpijskih igara u Parizu, koje su na programu naredne godine.

Izvor: Profimedia

Bojana Popović predvodiće rukometnu reprezentaciju Crne Gore do kraja Olimpijskih igara u Parizu u avgustu 2024. godine, saopšteno je iz Saveza.

Novi ugovor sa selektorkom „lavica“ potpisan je u prostorijama Rukometnog saveza Crne Gore, nakon što je Upravni odbor na predlog predsjednika Petra Kapisode, jednoglasno odlučio da se nastavi saradnja sa dosadašnjom selektorkom, "koja je ostvarila sjajan rezultat osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu koje je u novembru prošle godine održano u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i našoj državi."

Popović je za selektorku imenovana u martu 2021. godine. Nacionalni tim predvodila je na Olimpijskim igrama u Tokiju i Svjetskom prvenstvu u Španiji 2021. godine, te na Evropskom prvenstvu u novembru prošle godine na kojem je osvojeno prvo odličje za našu reprezentaciju nakon deset godina.

To znači da će Popović zaokružiti olimpijski ciklus, koji obuhvata Svjetsko prvenstvo koje će od 30. novembra do 17. decembra ove godine biti održano u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a za koje je Crna Gora obezbijedila učešće osvajanjem bronzane medalje na EHF Euro 2022.

U martu naredne godine, naše djevojke očekuje nastup na olimpijskom kvalifikacionom turniru, na kojem je cilj da se izbori četvrto učešće na najvećoj svjetskoj smotri sportista.

"Zahvalna sam na povjerenju i mislim da će saradnja biti uspješna kao i do sada. U decembru nas očekuje Svjetsko prvenstvo, potom u martu naredne godine i kvalifikacioni turnir na kojem želimo da izborimo vizu za Olimpijske igre. Svjetsko prvensto će nam poslužiti kao priprema za mart i ono što je najvažnije, a to je kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre. Želimo da nastavimo kontinuitet učešća na velikom takmičenju kao što su Olimpijske igre, to je glavni i primarni cilj", kazala je Popović.

Produžetkom saradnje je zadovoljan i predsjednik Saveza Petar Kapisoda

"Na moje veliko zadovoljstvo, Upravni odbor se jednoglasno izjasnio da potpiše novi ugovor sa Bojanom Popović koji će važiti do kraja Olimpijskih igara. To je logičan sljed događaja poslije velikog posla koji je urađen u posljednje dvije godine, a koji je krunisan istorijskim uspjehom i osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Rekao bih da je to sportski podvig, to je i dobar temelj za ono što ovu generaciju očekuje u narednom periodu. Ultimativni cilj je svakako plasman na Olimpijske igre, jer želimo da imamo kontinuitet učešće na najvećim takmičenjima, a to bi svakako bila kruna ovog ciklusa", kazao je Kapisoda.