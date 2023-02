Novak Đoković je u svom obraćanju srpskim medijima govorio i o svom najvećem rivalu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković obratio se srpskim novinarima u teniskom centru "Novak" i pričao je o planovima za nastavak sezone, organizaciji turnira u Banjaluci, ali i o svom najvećem rivalu Rafaelu Nadalu.

Kada su ga pitali kada bi voleo da se sretne sa iskusnim Špancem odmah je rekao da bi voleo da to bude u finalu narednog grend slema.

"Rolan Garos, finale. Mislim da bismo se složili i on i ja danas, da nam neko garantuje da ćemo igrati finale, mislim da bismo se složili. On je definitivno moj najveći rival, ne samo zbog količine mečeva koje smo odigrali, to je rivalstvo koje broji najviše mečeva u istoriji bilo kog rivalstva. Sa druge strane, i generacijski smo blizu, odrasli smo na neki način zajedno kroz juniorske turnire. On je sa druge strane ranije počeo da beleži rezultate i uz Federera je igrač koji je na mene najviše uticao", istakao je Novak.

Istakao je Novak da je na početku karijere više gubio nego dobijao mečeve od Nadala, a da mu je to pomoglo da u kasnijem delu karijere bude toliko dominantan.

"Početkom karijere sam više gubio od njega nego što sam dobijao, kao i sa Federerom naravno i oni su mi bili u fokusu i enigma kako da ih pobeđujem. Period od 2008. do 2011. bio je period gde jesam bio u Top 3 na svetu, ali nisam osvajao grend slemove i nisam probijao tu zadnju prepreku, gde su bili njih dvojica. Zahvalan sam na tim rivalstvima, pogotovo sa Nadalom i dok smo aktivni teniseri nemamo priliku i ne dozvoljavamo sebi da se bavimo veličinom i značajem našeg rivalstva i iz naše perspektive a i za sport u celini", naglasio je Novak.

Na kraju je otkrio da bi voleo da na kraju karijere želi da ozbiljno popriča sa Nadalom, a njegova poslednja opaska izazvala je smeh i aplauze svih prisutnih.

"Kad završimo karijeru nadam se da ćemo imati priliku malo da razgovaramo. Videćemo da li će doći do još mečeva. Uveren sam da hoće. Možda već sada na šljaci. On i dalje igra vrhunski tenis kad je zdrav i spreman i u vrhu je. On i ja se kao dekice staramo da ovi omladinci ne uzimaju grend slem titule", zaključio je Novak.