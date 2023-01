Neverovatni Patrik Mahoms doneo veliku pobedu u plej-ofu.

Kvoterbek NFL tima Kanzas siti Čifs, Patrik Mahoms (27) odigrao je bukvalno na jednoj nozi utakmicu plej-ofa protiv Džeksonvil Jaguarsa i doneo svom timu pobedu, 27:20. On je u drugoj četvrtini doživeo ozbiljan problem sa skočnim zglobom, izašao je iz igre do poluvremena, ali ovako važan meč nije mogao da prođe bez njega. NFL šampion iz 2020. godine vratio se u igru i pokazao kakav je karakter. Doveo je ekipu do dve pobede od još jedne titule, a u narednom kolu imaće pakleno težak zadatak, jer će morati da osvoji "AFC" titulu protiv Sinsinatija ili Bafala.