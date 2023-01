Svi su ostali u čudu kada su shvatili da Novakovog prenosa više nema na TV-u

Navijači Novaka Đokovića i svi ljubitelji tenisa ostali su u šoku kada je Eurosport prekinuo prenos njegovog uzbudljivog meča protiv Grigora Dimitrova u meču 3. kola Australijan opena. Odlukom "centrale" te televizije, procijenjeno je da bi prednost trebalo da dobije duel britanskog tenisera Endija Mareja i Španca Roberta Bautiste-Aguta.

Nekoliko gemova kasnije, Novak je ipak vraćen na "Eurosport International", a komentator te televizije Smiljan Banjac objasnio je da Beograd ne određuje koji meč će biti prenošen, kao i da promjene zavise samo od sjedišta te televizije. Isto se moglo čuti i u TV prenosu, u kojem je komentator objasnio da je procijenjeno da bi duel Marej - Bautista Agut trebalo da dobije prioritet ispred duela Đoković - Dimitrov.

U svakom slučaju, sreća je to da je Novak ipak pobijedio i to najbrže moguće - u tri seta, čime se plasirao u 4. kolo grend slema u Melburnu, gdje će igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora, koji je rutinski eliminisao Francuza Benžamana Bonzija, takođe u tri seta. Posebno raduje to što se Novak izborio i sa očiglednom povredom zadnje lože, kao i sa nervozom ispoljenom u kraćoj raspravi sa sudijom u finišu prvog seta.

Na kraju dana, sve je ipak završeno najbolje moguće za Noleta.