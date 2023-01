Novak Đoković pričao je u Melburnu o problemima sa povredom zadnje lože.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković preskočio je prvu prepreku na Australijan openu. Pobedio je Roberta Karbaljesa Baenu i prošao u drugo kolo prvog grend slema sezone. Ono što je mnoge zabrinulo je to što je meč odigrao sa bandažom na levoj nozi. Ima povredu zadnje lože koja ga je očigledno mučila i tokom duela.

Priznao je to i sam srpski teniser kada je govorio o meču sa Špancem. "Noga je dobro, ali nije idealno. Nisam trenirao onako kako sam hteo, nadao sam se da će stvari ići dobro od prvog do poslednjeg poena. Stvari su bile sve bolje kako je meč odmicao i to me hrabri. Na početku meča sam testirao nogu, razmišljao sam usko, štitio sebe. Bilo mi je potrebno vreme da se priviknem i da se krećem slobodnije, kako je meč odmicao, bilo je sve bolje", rekao je Đoković.

Srećan je zbog pobede i imao je reči hvale na račun protivnika. "Servirao je veoma dobro, a ja sam u druogm delu drugog seta uspeo da igram u različitoj brzini i zadovoljan sam zbog načina na koji sam završio meč. U trećem setu je noga bila bolja. Videćemo šta će biti u sredu kada lekovi popuste i kada popusti uticaj pilula. Ono što je dobro jeste da postoji dan odmora i šansa za regeneraciju. Ako se po jutru dan poznaje, biće dobro sve."

Napravio je Srbin i određene promene u štabu, otišao je Ulises Badio koji je sa njim radio od 2017. godine. "Nije bilo sreće da nastavimo, doneli smo odluku zajedno. Očekujem da ga vidim tu, možda ponovo budemo radili zajedno. Uradili smo velike stvar, volim ga kao prijatelja. Tim je manje više isti, Goran je tu, sparing je novina u timu, to je najbolji drugar mog brata Marka, poznajemo se dobro, prijatelji smo, završio je igračku karijeru. Radim na specifičnim stvarima koje ne mogu da radim sa drugim sparing partnerima. Tu je naravno i Miljan Amanović", zaključio je Đoković.