Legedarni Boris Beker se vratio na slobodu i opet priča o tenisu! Ovoga puta se oglasio pred Australijan open, a iako vidi Novaka kao favorita, upozorava i na Rafaela Nadala.

Izvor: Eurosport/Printscreen/Profimedia

Dvostruki šampion na Australijan openu i bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker nedavno je izašao iz zatvora i deportovan je iz Velike Britanije u Nemačku, a već je našao posao. Biće stručni konsultant "Eurosporta" na prvom grend slemu sezone na kome je jasno ko je favorit!

"Novak jeste glavni favorit, ali nije toliko dominantan kao prošlih godina. "Rod Lejver arena" mu je spavaća soba, tu se osjeća najudobije i osvajao je titule tu devet puta. Nedavno je osvojio turnir u Adelejdu tako što je porazio Sebastijana Kordu, Danila Medvedeva i Denisa Šapovalova", počeo je svoju analizu Beker.

Nekadašnji Đokovićev saradnik je tek nedavno pušten iz zatvora gdje je završio zbog utaje poreza, a odmah kada je stigao na slobodu bacio se na tenis. Pratio je šta se dešava, a dobro se sjeća i prošle godine.

"Novak je imao vrlo neugodno iskustvo u Australiji prošle godine kada je na kraju protjeran. Drago mi je da je ta epizoda završena i da to više nije tema, da se opet bavimo sportom. Ali neće ovo biti lak turnir. Očekivanja su velika, a Novak hoće da stigne Nadala po broju osvojenih trofeja. Uz sve ovo, nešto nije u redu sa njegovom butinom i on nije na 100 odsto", analizirao je Beker, pa istakao da je bez rekorda po broju osvojenih grend slemova Novak u goroj poziciji od Nadala!

"U dubini duše, Novak želi da bude najveći svih vremena. Trenutno je to Nadal, to mora da se jasno kaže. Njegov rekord je najveći prioritet za Đokovića, sve drugo mu ne bi značilo", naglasio je on.

Što se Nadala tiče, neki mu prognoziraju loš turnir, ali Njemac nikako ne može da se složi sa tim ocjenama!

"Dok god je on tu, ne bih se kladio protiv njega. Sjetimo se prošle godine kada zapravo nije imao nikakve šanse. Igrao je na čelendžeru da bi se pripremio i niko ga nije uzimao za ozbiljno. Dvije nedelje kasnije, osvojio je Australijan open. On je nevjerovatan takmičar i ne bi igrao da ne misli da ima šansu da osvoji turnir. Ja sam veliki navijač Rafaela Nadala, on je sjajan model za mlade igrače". istakao je on.