Rafael Nadal nikada u karijeri nije slomio reket, a otkrio i zašto.

Izvor: Profiemdia

Rafael Nadal je ostavio dubok trag u teniskoj istoriji produbljuje ga iz godine u godinu. Ispisao je mnogo rekorda, jedini je teniser koji je u istriji osvojio 22 grend slem pehara, a sa ponosom nosi nadimak "kralj šljake" jer je neprikosnoven na toj podlozi, o čemu svedoči i 15 trofeja Rolan Garosa. Sjajni sportista, rođen na Majorci pre 36 godina, otkrio je i podatak koji je mnoge ostavio u čudu - da tokom karijere nije slomio nijedan reket.

"Slomio sam ih nula do sada. Porodica mi nije dozvoljavala da lomim rekete. A za mene lomljenje reketa bi značilo da nemam kontrolu nad svojim emocijama", naveo je Nadal pre nekoliko godina a sad se i nadovezao na izjavu iz 2020. godine: "Ima dece koja bi volela da imaju teniski reket. Ako izgubim, ja sam kriv. Ne moj reket. Uvek sam imao samokontrolu. Moja filozofija je da nikada ne odustajem u sportu i životu", zaključio je Rafa.

Lomljenje reketa jedan je od način na koji mnogi teniseri tokom napetih mečeva izbacuju iz sebe negativnu energiju, kako bi duel mogli da nastave fokusirani samo na igru. To, ipak, nije slučaj sa jednim od najboljih tenisera svih vremena Rafaelom Nadalom, koji nikada u karijeri bes nije iskalio na reketu.

Jedan je od retkih igrača koji nikada nisu "prozvali" rivala, uvek se vodi fer-plejom, ali je i poseban po nekim ritualima koju većina ne razume.Španac na svakom meču ne gazi linije na terenu van poena, a najupečatljivije je to što uvek dosta vremena posveti pedantnom ređanju flašica sa vodom uvek na isto mesto.

Mnogi to nazivaju opsesijom, a Nadal kaže da je to njegov ritual:" Ako to ne uradim sa flašicama, a sednem, to bi značilo da su mi misli odlutale. Ako uvek uradim to sa flašicama, to znači da sam fokusiran i da sam fokusiran isključivo na tenis" objasnio je Nadal u intervjuu za stanicu “CBS”.