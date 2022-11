Novak Đoković je posle trijumfa pokazao još jednom svoje znanje stranih jezika.

Novak Đoković pobijedio je Tejlora Frica, prošao u finale Završnog mastersa, a onda davao izjave na tri jezika. Po završetku meča prvo se obratio svima na italijanskom, pa je onda pričao na engleskom i na kraju na srpskom jeziku. Pokazao je još jednom da je pravi poliglota, dobio je aplauze i ovacije sa tribina zbog svega toga.

Prvo je Nole stao pred kamere i pričao na jeziku domaćina turnira u Torinu. To se posebno dopalo navijačima. "Prije svega moram da se zahvalim navijačima, hvala vam puno na podršci. Završnica drugog seta bila je atraktivna, dosta lijepih poena, nadam se da smo uspjeli da vas zabavimo. Ne bih da zvučim pesimistično, ali se nisam dobro osjećao u nekim momentima, imao sam problem da vratim njegove servise, ipak je on jedan od najboljih servera u ovom sportu. Uspio sam to da 'pročitam' u ključnim momentima i da dobro anticipiram. Igrali smo dva taj-brejka, pobedio sam i srećan sam", rekao je Novak na italijanskom.

Onda je na istom jeziku pričao o svojoj loži u kom su bili supruga Jelena, djeca Stefan i Tara, kao i njegov štab predvođen Goranom Ivaniševićem. "Ponosan sam, zahvalan sam svom timu i porodici, mnogo sam srećan što su tu, daju mi energiju. Ovi momenti su za mene prelijepi, kada vidim sina i ćerku tu, nadam se da i oni uživaju u ovome. Stalno se smiju, mnogo mi je drago", nasmijao se Novak.

Vidi opis ĐOKOVIĆ PROŠAO U FINALE, PA PRIČAO NA TRI JEZIKA! Stao pred kamere i počeo da se smije: "Čim njih vidim ovdje..." Skloni opis

Ubrzo posle toga došlo je vrijeme da priča i na engleskom. "Morao sam da se borim da preživim, nisam imao mnogo samopouzdanja, imao sam iscrpljujuću borbu sa Medvedevom. Znao sam da će mi to oduzeti malo vremena za adaptiranje i da pronađem pravu dinamiku udaraca. Morao sam da budem strpljiv, nisam počeo drugi servis dobro, servirao je za set, ali sam uspio da se vratim. Tjerao sam ga na udarac više. Nije ovo bio jedan od mojih najboljih dana, ali sam zadovoljan zbog pobjede", izgovorio je Nole.

I za kraj, izjava na srpskom pred finale, tamo će mu protivnik biti bolji iz duela Kaspera Ruda i Andreja Rubljova. "Motivisan sam, zato sam ovdje, znam da mogu da ispišem nove stranice istorije. Privilegovan sam, jer na većini turnira na kojima igram imam priliku da pišem istoriju. Motivacija ne izostaje, daću sve od sebe da se spremim za finalni meč i nadam se tituli. Što se duela sa Fricom tiče, nisam bio na željenom nivou, bio sam svjestan da se neću osjećati najsvježije zbog meča sa Danilom i to se i dogodilo. Pomogao mi je dobar servis u pravim momentima", zaključi je Đoković na srpskom.