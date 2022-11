Novak Đoković i Stefanos Cicipas boriće se za mesto u finalu mastersa u Parizu.

Izvor: Profimedia/Antonietta Baldassarre / Insidefoto/Sipa USA

Srpski teniser Novak Đoković će za mesto u finalu mastersa u Parizu igrati protiv Stefanosa Cicipasa. Grk je večeras postao i poslednji "putnik" u polufinale pošto je bez većih problema pobedio Tomija Pola, pa će tako Đoković još morati da sačeka prvi susret sa igračem koji nije hteo da se rukuje sa njim tokom Federerovog oproštaja. Ali, bilo je i previše očekivati da će uspeti da izađe na kraj sa Cicipasom...

Grk je slavio 6:2, 6:4 i to za skoro "preslikano" vreme kao Novak Đoković protiv Lorenca Musetija, tako da će dvojica sjajnih tenisera biti odmorna za sutrašnji duel.

Biće to 12. međusobni meč ove dvojice igrača, a interesantno je da nakon što je Cicipas dobio dva od prva tri duela - od tada dominira Đoković. Slavio je u prethodnih šest duela, uključujući dva iz ove godine. I to oba u finalu - u Rimu i Kazahstanu, a videćemo da li će srpski as i sutra nastaviti ovu dobriju seriju.

U drugom polufinalu sastaju se Hogler Rune i Feliks Ože-Alijasim, što će biti i prvi meč dana.