Novak Đoković brani titulu na turniru u Parizu i prvi meč igraće u utorak. Protivnik će mu biti Maksim Kresi (Amerika). Srpski igrač bio je slobodan u prvom kolu, pa će mu tako to biti prvi duel u "Bersiju", dok je Amerikanac savladao Dijega Švarcmana na startu. Igra treći meč na Centralnom terenu u kom program počinje u 11 časova. To znači da ne bi trebalo da se nađe na terenu prije 15.30 časova. Uz to je dobio i dobru vijest kada je nastavak takmičenja u pitanju, odnosno žrijeb.

Pred početak takmičenja djelovalo je da bi rival u trećoj rundi mogao da mu bude Janik Siner (Italija), ali je on doživio težak poraz. Izgubio je u prvoj rundi od kvalifikanta Marka-Andrea Heslera (Švajcarska). On je došao do pobjede (6:2, 6:3) i u narednoj rundi igraće protiv Karena Hačanova (Rusija). Jasno je Rus veliki favorit u tom duelu, mada je bio i Janik. Za to vrijeme Srbin trenira na neke nove i zanimljive načine u francuskoj prijestonici.

"Osjećam se odlično na ovom turniru, znam da sam šest puta osvajao titulu i uvijek je lijepo kada dođeš na takmičenje sa samopouzdanjem i nekim lijepim uspomenama i osjećanjima na terenu. Nadam se da mogu da nastavim sa dobrim igrama. Smatram da je veoma važno da se na terenu dobro osjećaš i da imaš lijepe misli, jer u tenisu detalji odlučuju pitanje pobjednika. Često taj mentalni aspekt i to kako se boriš sa svojim unutrašnjim demonima može da utiče na konačan ishod", poručio je Đoković.