Antonio Braun, igrač američkog fudbala ponovo je u centru pažnje zbog haosa...

Izvor: NY Post/Printscreen

Antonio Braun napravio je skandal i pokazivao je polni organ na bazenu! Tu se našla i jedna devojka kojoj je prišao, ali je ona uz malo problema uspela da mu pobegne i da se odalji od njega. Za to vreme se on smeškao i šalio, dok su mu muškarci koji su bili tu dovikivali "Ej-Bi" odnosno inicijale njegovog imena i prezimena. Snimak NFL zvezde ubrzo se pojavio u javnosti i izazvao je reakciju mnogih.

Na njemu se vidi kako Braun u jednom momentu ustaje i pokazuje svoju pozadinu devojci, pa se onda okrenuo i pokušao je da joj priđe na drugi način. Onda je u jednom momentu podigao i bacio u vodu, posle čega je ona uspela da ode na drugi deo bazena. Na kraju snimka se vidi i kako se on naslanja na zid i u tom momentu joj pokazuje svoj polni organ, pokazujući da je potpuno nag u bazenu i da nosi samo lančiće oko vrata. Mnogi su se pitali šta dvojica muškaraca na snimku rade i zašto ne prilaze da pomognu devojci.

Klip je objavio "Njujork post" i otkrio je da se to dogodilo u jednom hotelu 14. maja i da su razgovarali i sa svedocima koji su se našli na tom bazenu. "Nekoliko puta je pokazao svoju muškost ka njoj i pitao je više puta da li ga želi. Ta žena je potom izašla iz bazena i pobegla. Vrištala je potom u hodniku i žalila se zaposlenima zbog incidenta", navodi se u tekstu i dodaje se da su ljudi iz hotela odbili da kometnarišu celu situaciju. Navodno je jedan od zaposlenih zamolio Antonija da napusti hotel što je on i učinio i to mu navodno nije bio prvi incident u tom hotelu. Braun je poznat po skandalima i haosima, kako na terenu tako i van njega...