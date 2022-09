Crnogorski džudisti nastupiće na juniorskom prvenstvu Evrope, koje će zvanično početi sjutra u Pragu, saopšteno je iz Džudo saveza.

Crnogorski džudo predstavljaće tri takmičara.

Nastupiće Petar Radović (do 60), Marko Jancer (do 81) i Andrija Martinović (do 100).

Prvi će na tatami Radović, kojeg sjutra na startu šampionata čeka Poljak Ksaveri Ignašak.

Protivnik Jancera u petak biće Azerbejdžanac Eljan Hadžijev, dok će se Martinović dan kasnije boriti protiv Francuza Dermea Orsa.

Šampionat u Pragu okupio je 349 takmičara, 203 u muskoj i 146 u ženskoj konkurenciji, iz 39 država.