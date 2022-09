Crnogorska vaterpolo reprezentacija nije uspjela da se plasira u polufinale evropskog prvenstva u Splitu, izgubivši danas četvrtfinalni duel od Mađarske, rezultatom 8:11.

Izvor: MN Press

Izabranici Vladimira Gojkovića pružili su dostojan otpor favorizovanoj selekciji, održavali priključak 3 četvrtine, ali je u poslednjem kvartalu Mađarska potvrdila dominaciju.

Sličan meč odigrali su naši momci u grupi, kada je Italija nešto ranije uspjela da napravi ključnu prevagu.

Meč je počeo vođstvom Mađara - Nemet je iz neposredne blizine iskoristio igrača više, a na sličan način ubrzo je uzvratio Averka. Do kraja prve četvrtine Mađarska je "pobjegla" na +2, golovima sa distance Anđela i Konjarika.

U drugom periodu igre čekalo se 4 minuta na prvi gol koji je postigao Đurđić, realizovavši peterac izboren od strane Spajića. Na isti način, u sledećem napadu penal je izborio Perković, ali se sudije nažalost nisu oglasile.

Nezrelost naše talentovane ekipe prvi put dolazi do izražaja, sredinom druge četvrtine, kada se pravi naivan kontrafaul, potom dobija lična greška, a Janšik sve to kažnjava, i pogađa za 4:2.

Do kraja poluvremena se igralo gol za gol, pa su naši golovima Đurđića ( ponovo peterac ) i Perkovića, na kratak odmor uspjeli da odu sa -1.

Averka na početku drugog poluvremena prvi stiže do lopte, i omogućuje našoj selekciji napad za izjednačenje. Ali u njemu dolazi do izražaja mađarski golman, koji sa 3 uzastopne odbrane održava vođstvo nominovanih domaćina.

Za propuštene šanse stigla je kazna, a ponovo je egzekutor bio Janšik. "Ajkule" se nisu predavale, nakon tajm auta našeg selektora Averka je iskoristio igrača više, ali je naša ekipa dozvolila kontra napad na kraju treće četvrtine, koji je realizovao fenomenalni Janšik.

Poslednji period Mađari otvaraju sa 2 uzastopna gola Manherca i Zalanskog, te postavljaju čini se nedostižnih 4:8. Ali naš napad je proradio pa su 3 minuta prije kraja Crnogorci ponovo prišli na -2 (7:9) zahvaljujući golovima Averke, Radovića i Spajića.

Poslednje minute utakmice obilježila je parabola najboljeg igrača meča, Janšika, a kada je Averka u pretposlednjem minutu pri rezultatu 8 : 10 izblokiran, Mađari su počeli sa zasluženim slavljem, koje su začinili još jednom realizovanom kontrom.

Naše očekuje doigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a rival će biti poraženi iz duela Španija - Grčka.

