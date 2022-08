Crnogorski džudisti spremni dočekuju Evropsko prvenstvo i žele da debitantski nastup krunišu medaljom, kazao je trener paraolimpijske reprezentacije Enes Camić.

Izvor: MN Press

Šampionat Evrope za osobe bez i sa smetnjama vida na programu je od 1. do 5. septembra, a paradžudo reprezentacija Crne Gore, u sastavu Mirnes Ramović i Adnan Kujović prvi put učestvovaće na tom takmičenju.

Camić je podsjetio da je to treći nastup nekog crnogorskog džudiste na međunarodnoj sceni, nakon Adnana Kujovića koji je bio učesnik Evropskih igara mladih paraolimpijaca u finskom Lahtiju i turnira u njemačkom Hajdlbergu.

„Ozbiljno i naporno treniramo, čak i do tri treninga dnevno – to je šest sati rada. Ujutro radimo kondicioni trening, na podne parter, a uveče u sali. Uključeni su sparing partneri, različitih težinskih kategorija. Oni daju maksimum. Želja je samo jedna, da se donese medalja Crnoj Gori. Svi živimo za taj trenutak i sve je podređeno tome“, rekao je Camić agenciji MINA.

On je istakao da je svjestan težine zadatka i šta znači evropska medalja.

„Mi znamo koliko je to teško. Očekujem da ću iz njih, do kraja priprema izvući maksimum i tempirati formu za EP. Cilj je jesan – prva evropska medalja u džudou“, rekao je Camić.

Govoreći o kvalitetu i značaju predstojećeg takmičenja, on je kazao da je šampionat u Kaljariju ujedno i kvalifikacioni za Svjetsko prvenstvo u Brazilu, kao i da od Kaljarija kreće sakupljanje bodova i borba za vizu za Paraolimpijske igre u Parizu.

Camić očekuje da će crnogorski džuditi, osim pojedinačno, nastupiti i u ekipnom dijelu šampionata.

Ramović, atletski i golbal reprezentativac Crne Gore, kazao je da je džudo trenirao i ranije, ali više rekreativno i neobavezno.

„Uvijek sam volio taj sport. Pružila mi se šansa da se, nakon odvajanja kategorija za slijepe i slabovide takmičare, pojavim na Evropskom prvenstvu kao reprezentativac Crne Gore. Spremiću se i daću svoj maksimum da pokušam da ostvarim dobar rezultat“, kazao je Ramović.

Komentarišući konkurenciju i broj protivnika, Ramović je istakao da će to biti poznato tek nakon klasifikacije i zvaničnog mjerenja.

„Prvo moramo da odradimo klasifikaciju i tek nakon dobijene klase i zvaničnog mjerenja na vagi znaću koliko ću imati protivnika u kategoriji. Sve mi je to velika nepoznanica, jer se do sada nijesam takmičio u džudou i do sada nijesam odradio nijedan zvaničan meč. Pokušaću da napravim neko iznenađenje, svakako ću biti maksimalno spreman i idem sa ogromnom željom da, ukoliko mi se ukaže prilika, napadnem medalju“, rekao je Ramović.

On je kazao da u bjelopoljskom džudo klubu Ipon ima dobre uslove, sparing partnere i trenera.

„Odlična je atmosfera. To je veoma bitno za pripreme za tako jako takmičenje, jer bez dobrih uslova i priprema ne može se ostvariti ni dobar rezultat. Ako bi uspio da osvojim medalju to bi bilo fantastično. Daću svoj maksimum, pa šta bude“, rekao je Ramović.

Kujović, koji će treći put nastupiti na nekom međunarodnom takmičenju, kazao je da od Evropskog prvenstva očekuje najbolji mogući rezultat.

„Želim da dam sve od sebe i osvojim medalju. Svakako da je svaka pobjeda i plasman među najbolje uspjeh, ali svi težimo medalji i da na tako jakom takmičenju damo najbolje od sebe. Ta medalja bila bi kruna našeg dosadašnjeg rada. Naporno smo radili u proteklom periodu i bilo ko od nas dvojice da osvoji medalju to ne bi bila njegova lična, već i momaka koji rade sa nama i našeg trenera“, rekao je Kujović.

On je kazao da jedino može da obeća da će sve uraditi da na najbolji mogući način predstavi klub, Paraolimpijski komitet i svoju državu na evropskoj sceni.