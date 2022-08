Na konferenciji za medije na Banjici sa novinarima pričali su Filip Filipović, Nikola Kuljača i Jovan Lazarević.

Partizan je ponovo u problemu, posle dobre sezone, polufinala Superlige i Kupa i izborenog učešća u LEN Kupu Evrope otišao je veliki broj igrača. Mnogi vaterpolisti napustili su klub, pa sada sve kreće ispočetka. Tim povodom organizovana je konferencija za medije na Banjici.

Filip Filipović, član Upravnog odbora za sportska pitanja bio je posebno emotivan tokom svog govora, predsednik Jovan Lazarević i direktor kluba Nikola Kuljača razgovarali su sa medijima. Oni su predstavili plan i program za budućnost, sumirali dosadašnji rad kluba i otkrili šta su ciljevi ekipe u narednom periodu.

"Završava se dve godine od kada smo odlučili da uđemo u klub, pre godinu dana smo potpisali ugovor sa opštinom Voždovac, dugujemo i gradu i njima razumevanje i zahvalnost što je sezona bila kakva je bila. Analizirao bih prošlu sezonu, mada je teško analizirati samo jednu selekciju, jer imamo i mlađe selekcije. Ako gledamo kroz prizmu svih selekcija, mi smo osvojili sve što smo mogli da osvojimo u Srbiji. Najveći procenat naših igrača je u reprezentacijama. Bili smo četvrti, sezonu pre toga šesti. Da li je to zadovoljavajuće za Partizan? Očekujem bolje, ali se to ne ostvaruje preko noći ili za jednu sezonu. Verujem da će se to dogoditi u budućnosti. Radimo na pojačanjima i trenerskog i igračkog kadra. Voleo bih da se rezultati vide u narednih sezonu-dve", počeo je Lazarević.

Tada je reč uzeo legendarni vaterpolista Filip Filipović. Sa velikom dozom emocije u glasu pričao je o svemu kroz šta je on prošao kao igrač i dobro zna kako je teško igrati kada postoje i drugi problemi.

"Doneo sam papir sa sobom da ne bih nešto zaboravio. Prvo bih želeo da kažem nešto o mlađim kategorijama, postavljen je sistem pre dve godine, imamo preko 280 dece i očekujemo još veći priliv od septembra, to ne sme da se zanemari. Hvala i roditeljima na poverenju i strpljenju koje su pokazali i mogu da tvrdim da će klub ulagati u psiho-fizički razvoj dece kroz razne programe", krenuo je Filipović.

Potom je na red došao seniorski tim. Milan Aleksić i Stefan Mitrović završili su karijeru i neće više biti u bazenu. Umesto njih tu je veliki broj mladih igrača, dece kluba i od njih se dosta očekuje. Uprkos svemu tome Filip ne želi da im stvara dodatni pritisak.

"Odlaskom u penziju Milana i Stefana smo promenili fizionomiju tima kako bismo za par godina imali ekipu za velika dela. Otišlo je nekoliko igrača i to je planirano u ovakvim situacijama kada se menja strategija i pravac. Neki su otišli koje smo želeli da zadržimo, ugovor im je istekao, nije postojala obostrana želja za sradnjom, takvi igrači nisu potrebni, ne želimo nezadovoljne igrače. Njima želimo svu sreću i uspeh u novim sredinama. U prvom timu ima dosta dece Partizana, verujemo u njih, imamo velike planove sa njim."

Zatim je čuveni vaterpolista uporedio situaciju sa onom od pre 20 godina kada je bilo još teže. Tada je on bio jedan od retkih koji je ostao u klubu, borio se i posle mnogo padova je usledio uspon. Postao je jedan od najboljih igrača svih vremena i zajedno sa Milanom, Stefanom, Andrijom Prlainovićem i braćom Pijetlović imaće zaslužen oproštaj...

"VK Partizan je pre 20 godina imao težu situaciju, tada je klub napustio skoro ceo tim sa izuzetkom dva igrač i mene lično. Klub je tada jednostrano raskinuo ugovor sa skoro svima, ostavio je u timu mene, trenera Dejana Udovičića, doneta je odluka da se gradi novi Partizan. Izgradili smo sebe pre svega, teška vremena stvorila su ove ljude koji se za nekoliko dana opraštaju od reprezentacije, među njima sam i ja. Skoro svih šest igrača ili je jedan od najbitnijih perioda proveo u Partizanu. Svi smo bili deo tog tima koji je bio na novom početku, verovali smo Dejanu i ljudima u klubu i da rade ono što je u našem najboljem interesu. Tih istih šest igrača plus ostatak tima, postali su prvaci Evrope 2006. godine, ušli smo na fajnal-for, osvojili šampionat, ostalo je istorija. Baš zato što smo odrastali kao generacija, neuspeh nije bio opcija, ostali su znakovi pored puta, ali na putu uspeha. Ako imaju svoje ciljeve, veruju u sebe, znaju šta žele od života, prepreka ne postoji. Ko nije probao, nije uspeo. U narednom periodu će što se tiče rada prvog tima kao koordinator biti Dejan Jovović, nema potrebe da ga predstavljam. Drago mi je što ćemo sarađivati sa njim. Biće zadužen za rad svih selekcija Partizana. Za kraj želim da se zahvalim ljudima u klubu koji daju svoj doprinos."

Ne zaboravlja period koji je kako za njega tako i za klub među najtežima u karijeri. Tada je morao da igra protiv starijih, formiranih, igrača, uglavnom je gubio. Iz tih poraza je izvlačio pouke, sada to očekuje vaterpoliste crno-belih. Boriće se u bazenu sa mnogim šampionima.

"Mi smo od 2002. godine ostali klinci, deca, nismo znali šta nas je snašlo. Kompletna ekipa je otišla, ostali smo da se borimo protiv istih tih momaka koji su prešli u druge klubove. Verovali smo da možemo, gubili smo naravno, ali su nas ti porazi definisali kao generaciju, klub. Nemamo iluzije niti želimo da im stvorimo pritisak da će stalno da pobeđuju. Porazi su sastavni deo odrastanja i njihovih karijera. Nadam se da će im poslužiti za razvoj naredne godine i da će protiv Mandiaća, Jakišića, Drašoviće i mnoge napraviti pomak, da to bude vidno u odnosu na početak sezone. I to ćemo gledati. Ušli smo sa velikim ambicijama u novu sezonu, bili smo šesti, pa četvrit, ne kažem da ćemo biti drugi, ali hoćemo da napravimo fizionomiju ekipe koja će svake godine ići na titulu i vratiti klub. Zbog mlađih kategorija smo se i okupili pre dve godine i to nam je najveći prioritet i uz te neke novine. Dolazi još novih lepih vesti, ali ne želimo da pričamo unapred i da dajemo lažna obećanja. Obavestićemo vas kada se to bude desilo", jasan je Filipović.

Potom je mikrofon uzeo još jedan bivši igrač, Nikola Kuljača. Prvo je ostao bez reči posle emotivnog govora Filipovića. Bilo m u je potrebno malo vremena da pronađe prave reči.

"Posle ovako emotivnog govora, šta god da kažem, samo bih to negde, ne znam ni sam kako da kažem. Svi mi smo ovde porodica. Nadam se da ste svi primetili ozbiljnu emociju, to može da proizvede samo porodica. Partizan je nešto malo drugačiji u svetu vaterpola u svetu ostalih klubova. Imamo planove za budućnost koji nisu uvek vezani samo za krajnji rezultat prvog tima, težićemo ka tome", jasan je Kuljača.

U poslednje vreme bilo je spekulacija da bi tim mogao da odustane od Evrope, odnosno da neće igrati LEN Kup zbog finansijskih poteškoća.

"Lepo ste upotrebili tu reč, spekulacije. Partizan igra LEN Kup i to je tako. Ekipa je napravljena. U narednih 10 dana ćemo polako objaviti imena igrača koji su potpisani, doveli smo centra i golmana i potpisali smo igrače kojima je istekao ugovor i koji su želeli da ostanu i još Lovre Miloš je blizu da ostane, postoje neki tehnički detalji. Za njega mogu da kažem ime, ostalo ćemo reći vremenom. Ekipa je skoro formirana i neki potezi su polu iznuđeni, vezano za ovo što je Filip rekao, za igrače koje smo želeli da zadržimo, nismo uspeli, pa smo reagovali sa strane. Naše tržište je suženo, morali smo da postegnemo za nekih strancima. Igramo LEN kup, regionalnu ligu, Kup, prvenstvo. Sve regularno. Počinjemo od prvog kruga LEN kupa. Razgovarali smo, možda i ovde dato organizujemo, nije ni blizu zvanično, ali to je naše neko razmišljanje. I to je tačka na spekulacije, klub nastavlja dalje", poručio je Nikola.

Na kraju je jasnu poruku za sve imao predsednik kluba. Rezultati, bar u ovom trenutku, nisu u prvom planu crno-belih kada je seniorski tim u pitanju.

"Obrisi prvog tima već uveliko postoje, šta će biti ciljevi? To je bilo pitanje i prošle godine. Želje su jedno, ciljevi su drugo. Hoćemo da formiramo tim, veliki broj igrača je otišao, nama je cilj da napravimo rezultat da ostanu tu, za mene bi to bio uspeh, naravno što više da ostvarimo u regionalnom prvenstvu, prvenstvu Srbije i u Evropi. Da ostanemo zajedno bar dve sezone. Što se tiče mlađih kategorija, to ne očekujemo ništa manje, da osvojimo sve i da imamo još veći broj igrača. Ohrabrujuće je što postoji interesovanje za omladinsku školu. Filip i Nikola su prošli dosta toga, pokazali su mladima da ako veruju u to gde su i šta rade, da će završiti nadam se na mestu na kom je Filipović. Sa takvim ljudima uliva se poverenje", zaključio je Lazarević.