Mik Šumaher je ove sezone odvezao nekoliko dobrih trka i evidentno je da se popravio u odnosu na debitantsku godinu, ali to možda nije dovoljno da bude u Formuli 1 i naredne sezone. Makar kao jedan od dvojice vozača.

Izvor: YouTube/Haas F1 Team

Mik Šumaher, sin legendarnog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera, ove sezone vozi bolje za Has nego što je to bilo u debitantskoj godini, međutim njegova budućnost u ovom sportu je pod znakom pitanja.

"Bild" prenosi da bi Šumaher već naredne sezone mogao da bude bez ugovora pošto Has nije siguran da će obnoviti saradnju. Šumaheru ističe dvogodišnja saradnja sa Hasom, a s obzirom na brojne transfere koje smo videli i koji nas čekaju u Formuli 1, neće biti preveliko iznenađenje ako Mik postane "višak" usled brojnih kritika.

Zato "Bild" prenosi da bi lako moglo da se dogodi da Mik Šumaher razmisli i o penzionisanju iz Formule 1, makar nakratko dok mu neko ne ponudi ugovor.

Mik Šumaher, nekadašnji šampion Formule 2, u svojoj prvoj sezoni u Formuli 1 nije osvojio niti jedan bod, dok u ovoj takmičarskoj godini ima 12 bodova - uz šesto mesto u Austriji. Ipak, bilo je i nezgoda koje mu se stalno ponavljaju, poput one u Monte Karlu kada mu se bolid prepolovio.

Takođe, Šumahera ne razmatra ni Ferari, koji ima partnerski odnos sa Hasom.

Prethodno je Kevin Magnusen potpisao za Has do 2023. godine i sada se njemu traži kolega, a sve češće se može čuti da bi to mogao da bude Danijel Rikardo iz Meklarena.

Spominjalo se da bi Šumaher mogao na mesto Sebastijana Fetela u Aston Martinu, međutim vlasnik Strol nije poslušao reči četvorostrukog šampiona i već je angažovao iskusnog Fernanda Alonsa, što će tek pokrenuti velike transfere, pošto je već mladi Oskar Pijastri odbio da zameni Španca u Alpini.

To praktično ostavlja samo jednu mogućnost Šumaheru, a to je prelazak u Vilijams, što bi praktično bio korak unazad, ako se uzme u obzir kako izgledaju ove sezone.

Očekuje se da će Aleks Albon ostati u ekipi, a Šumaheru je opcija "penzija" ili borba sa Nikom de Vrisom za mesto u Vilijamsu.