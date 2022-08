Jedan od najkontroverznijih američkih sportista ponovo je uspeo da pomeri granicu. Eron Rodžers koristi ajahuasku!

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih igrača američkog fudbala ima šokantno priznanje! Eron Rodžers, kultni kvoterbek Grin Beja i čovek koji je osvojio poslednje dve MVP nagrade u NFL-u otkrio je javnosti da je za njegovu "drugu mladost" i neverovatne partije zaslužna biljka koja izaziva psihodeliju. Rodžers je na putu u Južnu Ameriku otkrio ajahuasku, koja mu je promenila život!

Konzumiranjem ove biljke, Rodžers je proširio vidike, povezao se sa precima i zavoleo sebe - što smatra naročito bitnim! Ajahuaska, ili "lijana smrti" kako bi glasio prevod, upotrebljava se na više načina, a do psihodelije dovodi supstanca "Dimetiltriptamin" koja se nalazi u njoj.

Njena upotreba česta je među domorodačkim plemenima Južne Amerike, posebno na severu kontinenta i u oblasti oko reke Amazon. Po nekim informacijama, ajahuaska se koristi već hiljadama godina, a Rodžers je među retkim koji su u javnost istupili sa iskustvima nakon konzumacije.

"Mislim da postoji toliko mitova i glasina o tome... Postoji strah oko nje, da li ćete se us*ati, da li ćete povraćati? Iskustvo može da bude negativno, ali sa druge strane možete da osetite ljubav prema sebi i isceljenje. Za mene je to jedno od osnovnih načela mentalnog zdravlja, da volite sebe. To je ono što je ajahuaska učinila za mene, pomogla mi je da se zavolim. Samo u tom stanju sam sposoban da bezuslovno volim i druge", ispričao je Rodžers.

Čuveni sportista ispričao je da nije mogao ni da zamisli na koje sve načine ajahuaska može da utiče na promenu njegovog života. "Ležao sam na krevetu i kada sam otvorio oči to je bilo kao da prvi put u životu otvaram oči", ispričao je Eron.

Zbog svega što je prošao, a u prethodne dve sezone igra najbolje u karijeri, Eron Rodžers veruje da će mu ajahuaska pomoći i u nastavku karijere. Već u narednoj sezoni mogao bi da bude bolji nego do sada!

"Imao sam magično iskustvo, osećao sam da stotine ruku po mom telu daju blagoslov, ljubav i oproštaj. Osetio sam zahvalnost za ovaj život, a verujem da su to bili moji preci. Mnogo sam slobodniji na poslu, kao lider ovog tima. Bolji sam kao saigrač, kao prijatelj, kao ljubavnik... Osećam da mi je to iskustvo trasiralo put do najbolje sezone u karijeri", ispričao je legendarni kvoterbek.

Eron Rodžers je prilikom gostovanja u ovom podkastu napomenuo i da je pre ajahuaske ekperimentisao sa raznim vrstama pečuraka koje takođe imaju psihodelično dejstvo. Javnost u Americi uopšte nije šokirana ovakvim ispadima kvoterbeka, pošto je on tokom karijere često bio na naslovnim stranama. Pre samo nekoliko meseci izmislio je da je vakcinisan, a zatim je lekom za životinje pokušao da se oporavi.