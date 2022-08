Australijski teniser Nik Kirjos ističe da on i njegova devojka već predugo putuju zbog njegove karijere i da će zbog toga rešiti da propusti egzibiciju u Londonu.

Kako stvari stoje, Nik Kirjos neće nastupiti na ovogodišnjem egzibicionom teniskom spektaklu Lejver kupu! Iako su učešće potvrdili članovi nekadašnjeg "velike četvorke" Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer i Endi Marej, Australijanca tamo neće biti.

A kako kaže, glavni razlog za to je njegova devojka Kostin Haci!

"Lejver kup", takmičenje koje praktično organizuje Federer i koje je ušlo u ATP kalendar, predstavlja specifičnu borbu evropskih tenisera protiv igrača iz ostatka sveta.

Ipak, iako već dosta slabiji, ekipa ostatka sveta neće imati pomoć Nika Kirjosa.

"Imati Džeka Soka je pozitivna stvar, ali treba nam neko da pomogne u dublu. Potreban nam je dobar server, jer bez dubla biće nemoguće pobediti", počeo je Kirjos priču o Lejver kupu.

"Razlog zašto ne igram ove godine je moja devojka. Nije mnogo putovala ranije, sada bez prestanka to radimo dva i po meseca, tri i po meseca, ako računamo i US open. To je previše. I ona ima porodicu, imam i ja svoju, a ni majka mi nije baš dobro. Koliko god da volim Lejver kup, ne želim da ga stavim na prvo mesto, iako Džek Sok još uvek pokušava da me ubedi. Jasno je šta su mi najvažnije stvari u životu. Tenis nema prioritet", rekao je Kirjos.

Ovo je Kostin Haci, Kirjosova devojka koju mnogi smatraju zaslužnom za njegov preporod ove sezone:

To znači da Australijanca nećemo gledati u Londonu ovog septembra. Za sada je poznato da će Tim sveta predstavljati Feliks Ože Alijasim, Tejlor Fric, Dijego Švarcman i Džek Sok. Ipak, teško da će moći da izađu na kraj sa Nadalom, Đokovićem, Marejem, Federerom...