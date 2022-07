Paolo Barila je nekada bio vozač Formule 1, a sada je jedan od najbogatijih Italijana.

Izvor: Youtube/Fondazione Barilla

Sigurno ste čuli za Barila testenine, s obzirom da je italijanska kompanija jedna od najčuvenijih kompanija koja proizvodi paste na cijelom svijetu. Ali vjerovatno niste znali da je prvi čovjek te kompanije nekada vozio Formulu 1!

Paolo Barila sada ima 61 godinu, a bio je dio Formule 1 početkom devedesetih kada je u tri sezone odvezao 15 trka. On je počeo sa sjajnim rezultatima u kartingu, a na vrhuncu karijere je osvojio i čuvenu trku "24 sata Le Mana" 1983. godine.

Nakon nekoliko sezona vožnje "Le Mana" on je prešao u MInardi, ali nije se snašao, mada treba reći da je to bio jedan od najgorih timova u "najbržem cirkusu na svijetu". U debi sezoni ostao je zapamćeno kako je Najdžel Mansel jedva izbjegao težak sudar sa njim. Barila je izgubio kontrolu nad vozilom, pa je naletio na Manselov Ferari. Ipak, uspio je Britanac to da izbjegne, evo i kako:

Skoro pa sudar! Izvor: Youtube/Jean Michael Boilliet

Te sezone Barila je imao i težak sudar sa zaštitnom ogradom u Belgiji, ali je uspio da nekako izađe nepovređen iz toga iako je njegov bolid teško nastradao.

Pogledajte kako je izgledao Barilin udes u Belgiji:

Barila se sudario. Izvor: Youtube/Jean-Michel Boileau

Na kraju je sa 30 godina odustao od sportske karijere i posvetio se porodičnom poslu. Paolo je sada četvrta generacija koja vodi posao u kompaniji Barila, a sa godinama je stigao do vodećeg mjesta u firmi. Forbs sada njegovo bogatstvo procjenjuje na 1.100.000.000 dolara!

Porodica Barila, Paolo, braća Gvido i Luka i njihova sestra Emanuela imaju 85 odsto kompanije, a Forbs Barilu opisuje kao "najvećeg svjetskog proizvođača tjestenina.

Kompanija zapošljava preko 8.500 ljudi, a godišnji promet im je 3,9 milijardi eura. Posluju u više od 100 zemalja na svijetu uključujući i Srbiju. A sve je počelo 1877. godine kao mala porodična manufaktura u Parmi...