"Čuo sam to od jednog od mojih idola koji više nije živ. Moja omiljena titula je sledeća, rekao je Kobe Brajant", istakao je Novak na dočeku!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Večeras ispred Starog dvora u Beogradu organizovan je doček Novaka Đokovića, koji je ponovo osvojio Vimbldon.

Novak je stigao i obratio se okupljenima sa velikim uzbuđenjem i zahvalnošću na podršci.

"Dobro veče, Beograde, dobro veče, Srbijo! Ovo su najljepši trenuci u životu, kada imam blagoslov da sport kojim se bavim i koji volim, u kojem sam postigao velike uspehe... A najzahvalniji sam kada mogu da se vratim i proslavim sa svima vama. Hvala vam najljepše, divni ste", rekao je Novak.

"Moram da se zahvajujem, ovi ljudi nemaju obavezu da se pojavljuju i došli su. Ne uzimam to zdravo za gotovo. Uljepšali su mi dan, mjesec, godinu, život. Imao sam privilegiju da nekoliko puta u karijeri budem na ovom balkonu. Ovaj sport nije imao dugu tradiciju, ona nije postojala u našoj zemlji do nedavno. Boba Živojinović i Monika Seleš su obilježili jednu generaciju, ali devedesetih je bilo teško. Nekako su u tih 10-15 godina stasavali veliki teniseri. To nas je ojačalo i davalo nam podstrek. Zbog tog srpskog inata se ovdje nalazim. Zbog volje za pobjedom! Juče sam pokušavao da objasnim Amerikancima šta znači srpski inat, ne postoji riječ koja to prevodi na engleski. Ta riječ obilježava duh našeg nebeskog naroda. Pokazuje srce i pokazuje dušu", rekao je Novak pred publikom!

"Iskreno, u tom trenutku nisam očekivao. Ovo je prevazišlo moja očekivanja, a nadam se da nije poslednji put da se družimo. Biće još slavlja i radosti. Što se tiče početka godine, to je potreslo mene i moju familiju. Godina je počela na ružan način, desilo se šta se desilo. Ostavio sam iza sebe, ali me je pratio taj osećaj. Hrišćanski je praštati, a mi smo hrišćani. Idemo dalje, samo Bog zna. Ne bih sada da pričam detalje o tome, kako je to na mene uticalo. Dodatno me je motivisalo i nateralo da se vratim na staze stare slave, da se borim za trofeje. Uzimajući sve u obzir, ovaj trofej ima dodatan značaj za mene", isričao je Novak.

"Čuo sam to od jednog od mojih idola koji više nije živ. Moja omiljena titula je sledeća, rekao je Kobe Brajant", istakao je Novak na dočeku!