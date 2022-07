Zlatan Ibrahimović imao je kratku i jasnu poruku za Novaka Đokovića posle finala Vimbldona.

Novak Đoković je naterao Britance da mu se još jednom poklone, po sedmi put je osvojio Vimbldon. To je oduševilo Zlatana Ibrahimovića koji je imao kratku i jasnu poruku za srpskog asa.

Srbin je u finalu posle preokreta savladao Nika Kirjosa, podigao 21. grend slem pehar u karijeri i dobio čestitke sa svih strana. Oglasio se i Šveđanin.

"Ko drugi?", napisao je Ibra jasno stavljajući do znanja koliko ceni i poštuje Noleta.

Nije nikakva tajna da su Đoković i Ibrahimović u odličnim odnosima, Novak je ujedno i navijač Milana što je još jedan razlog zbog kog ga Zlatan obožava. Za razliku od britanskog novinara koji je sramno napao Srbina zbog vakcine, švedski napadač nedavno je stao u njegovu odbranu tim povodom.

"Novak Đoković? Pitanje vakcinacije zbog zdravstvenih razloga nije isto kao kada to zahtevaju da neko uradi zbog teniskog turnira. Svako mora da ima svoje mišljenje. Onaj ko primi vakcinu, to uradi jer veruje u to i jer veruje da je ona efikasna protiv bolesti. Svako ima svoje mišeljenje. Ljudi ne bi trebalo da budu prinuđeni da se vakcinišu da bi mogli da odu na posao. Ja sam se vakcinisao jer verujem da me vakcina štiti, a ne da bih mogao da igram fudbal. To su različite situacije", rekao je Ibrahimović nedavno.