Izvor: Profimedia/Instagram/screenshot/nillkyrgios

Nik Kirjos i Novak Đoković igraju finale Vimbldona, a pre tog meča je majka australijskog igrača Norlajla Kirjos imala šokantnu ispovest. Otkrila je kako je Endi Marej spasao život njenom sinu.

Sve se događalo pre nekoliko godina kada je Škot na telu Nika Kirjosa primetio ožiljke i shvatio je da Nik sam sebe povređuje i da to može da dovede do ozbiljnih posledica. Polažio se Kirjosovom bivšem menadžeru Džonu Morisu i na taj način mu je verovatno spasao i život.

"Pričali su mi ljudi o tom samopovređivanju, pitala sam Nika direktno o tome tada i nije želeo da priča sa mnom. Džon mi je rekao za Endijeve sumnje i sve šta je video, a ja sam za sve to krivila druge, zato što su stvarali pritisak Niku, kritikovali ga, bio je to veoma težak period za sve. Samo sam želela konstantno da budem uz njega, da mi bude na oku, da vidim da je dobro", priča Norlajla.

Ni ona ni njena porodica ne zaboravljaju događaj koji im je promenio život. Pre 20 godina su joj lekari dijagnostikovali eozinofiliju, bolest koja napada krvne sudove i bela krvna zrnca. Doktori su joj rekli da "neće dočekati Božić."

"Nik je imao četiri ili pet godina, došla sam iz bolnice i suprug mi je rekao da su mu lekari rekli da neću dočekati Božić. Bila sam odlučna, želela sam da se borim za svoju decu, htela sam da uradim sve za njih. Imala sam srećno detinjstvo, onda sam došla u Australiju i bilo mi je užasno, bila sam toliko usamljena, nisam želela da moja deca tako nešto osete. Zato sam im posvetila svo svoje vreme. Ne znam zašto plačem sada, kada se dobro osećam."

Kirjos je već pričao da se borio sa depresijom. U tim momentima se odaljio od svoje porodice. Srećom, sada su stvari drugačije.

"Nik je veoma dobar i pun ljubavi. Svakog dana mi kaže da me voli, grli me, bez obzira da li ljudi u javnosti mogu da vide te zagrljaje ili poljupce. To je dečak kog ja volim. Kada je bio mali bili smo veoma bliski, sada je to opet slučaj. Mnogo sam srećna zbog toga. Srćean je, uživa u životu i u sitnicama."

Na kraju je spomenula finale i meč sa Novakom.

"Srećna sam, slavićemo bez obzira na konačan ishod meča. Ponosna sam što je uspeo, kak ogod da se završi. Ne znate šta pritisak može da napravi ljudima, to je zabrinjavajuće za roditelje", zaključila je Norlajla Kirjos.