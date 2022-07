Nik Kirjos planira da provocira Novaka Đokovića u finalu Vimbldona.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković u nedelju od 15 časova igra finale Vimbldona protiv Nika Kirjosa, a dobro je poznato da njih dvojica imaju "istoriju", s tim da su u poslednjih šest-sedam meseci zakopali ratne sekire.

Nije tajna da je Nik Kirjos u prošlosti konstantno prozivao Novaka Đokovića u medijima, ali je isto tako među prvima pritekao u pomoć kada je srpski as "zarobljen" u Australiji. Iako sada deluje kao da su prijatelji, toga neće biti u finalu gde svi očekuju da će biti mnogo emocija kao i u prethodna dva njihova duela.

Zanimljivo, Kirjos i Đoković se nisu sastali još od 2017. godine, možda i najslabije u Novakovoj karijeri. Australijanac je to iskoristio i dvaput je dobio Đokovića koji mu čak nije ni uzeo set.

Posebno burno bilo je na njihovom meču u Akapulku (7:6, 7:5) kada je Kirjos iz poena u poen provocirao Đokovića, a u jednom podkastu je objasnio i da veruje da to nije uradio - ne bi imao šanse protiv Novaka. Odnosno, veruje da je to jedina taktika koju je najavio da će opet koristiti.

"Kada sam igrao sa Đokovićem - što je bilo dvaput - pričao sam sa njim nakon svake promene strana. Pričao sam sa njim kada smo se mimoiazili na terenu, priča sam sa sobom...", rekao je Kirjos.

"Gledao me je i mislio 'ovaj čovek je lud'. To su male stvari, ali kada bi Đoković promašio loptu ja sam vikao 'eto ga'. Pogledao bi me i znao sam da sam napravio pravu stvar i da sam ga iznervirao", otkrivao je Kirjos taktiku sa teniserom protiv koga nije igrao pet godina, ali se od tada nije promenio.

Iskren je Nik Kirjos dok priča o Novaku Đokovića i zaključuje da nema šansu protiv njega bez "čarki".

"Ako to ne uradim, šanse da ga pobedim drastično padaju. Ako pokušavam da igram profesionalno i da ga tako nadigram, ništa od pobede. Otmeno i Kirjos ne idu zajedno. Znam ja kako da pobedim...", zaključio je tada Australjanac koji je napravio najveće iznenađenje na ovogodišnjem Vimldonu.

Podsetimo, Novak Đoković igra za 21. grend slem, a Nik Kirjos za svoj prvi. Uoči meča "pala je i opklada" pošto dvojica tenisera ne igraju samo za titulu na Vimbldonu, nego su dogovorili da podignu ulog.