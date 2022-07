Kostin Haci je devojka Nika Kirjosa i sve je više onih kojima je jasno da ona stoji iza preporoda australijskog tenisera.

Ovo je sezona karijere za Nika Kirjosa! Australijski teniser je u Melburnu osvojio prvi grend slem trofej u karijeri, trijumfovavši u muškom dublu, a sada želi da isto učini u muškom singlu.

Kirjos protiv Novaka Đokovića želi da ostvari najveći uspeh u karijeri, međutim, malo je poznato da je za njegov uspon ove godine i povratak na najveću scenu zasluga - njegove devojke!

To bar tvrdi Kristos Kirjos, stariji brat Nika Kirjosa. Australijanac će biti daleko odmorniji od Novaka u finalu Vimbldona i probaće da to iskoristi da osvoji prvi grend slem u singl karijeri.

A ako pitate Kristosa, Nikova devojka Kostin Haci je glavi "krivac" zašto je kontroverzni teniser uspeo da napravi rezultat karijere.

"Veći deo proteklih šest ili sedam godina nisam kraj sebe imao svog malog brata. On je bio toliko nesretan u sebi da je isključio sve one koji su ga voleli i koji su mu bili blizu. Bio je potpuno rastresen, uvek zabrinut zbog nečega", napisao je Kristos Kirjos u svojoj kolumni za "Sydney Morning Herald".

"Svet ga je promenio, tenis ga je promenio. Ljudi to nisu ni znali, ali Nik i ja jedno vreme uopšte nismo razgovarali. Međutim, nova devojka Kostin Haci mu je otvorila oči. Pre nego što je nju upoznao, u njegovom životu je vladao haos. I mogu sada da kažem kako sam nazad dobio svog mlađeg brata, a mama i tata su nazad dobili svog sina. On je za nas već pobednik, jer nemam šta drugo da kažem kada vidim da sazreva u srećnu i ispunjenu verziju sebe. To je sve što sam tražio, jer želim da vidim kako pobeđuje u svim životnim aspektima. Srećni smo zbog njega", napisao je stariji brat Nika Kirjosa.

Ovo je Kostin Haci, Kirjosova devojka: