Užasne scene na trci u Austriji!

Izvor: Twitter/screenshot/KaijuChomps

I trka Formule 1 za Veliku nagradu Austrije donijela je dramatičnu scenu! Španski vozač Karlos Sajnc, as Ferarija, nije mogao iz prve da izađe iz zapaljenog bolida. Dok se plamen povećavao, redari su pritrčali i počeli da gase vozilo u trenutku u kojem se nekako izvukao i počeo da se udaljava.

Sajnc je uspio da se sačuva od povreda, a pod adrenalinom se sklonio sa staze i dugo sjedio, prije svega žaleći zbog toga što četvrti put ove sezone mora da odustane prije kraja trke. Drugo mjesto mu je praktično bilo garantovano, ali je otišao pješke u boks još dok je trka trajala.

Sajnc će sigurno tražiti objašnjenja od kolega u Ferariju, jer je kvar motora uzrokovao da bolid ostane praktično uništen, a da Madriđanin ostane bez bodova. Na prošloj trci, u Silverstounu on je pobijedio, a prethodno je u Kanadi vozio najbrži krug. A sigurno će mu još teže pasti to što je bolid njegovog timskog kolege Šarla Leklera radio fantastično, pa je as iz Monte Karla pobijedio u trci, dvije sekunde ispred Maksa Ferstapena iz Red Bula.

To je bila treća pobjeda Monmegašanina ove sezone, a prva još od Australije, 10. aprila. Iza njega i Holanđanina, mjesto na podijumu pripalo je i Luisu Hamiltonu, koji je završio na trećem mjestu.