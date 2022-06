Novak Đoković se oglasio posle pobjede protiv Tanasisa Kokinakisa.

Izvor: FoNet/AP

Novak Đoković prošao je u treće kolo Vimbldona. Pobijedio je Tanasisa Kokinakisa (Australija) - 6:1, 6:4, 6:2. U narednoj rundi čeka ga duel sa Miomirom Kecmanovićem.

Prije okršaja sa sunarodnikom srpski as je dao intervju na terenu, nije krio zadovoljstvo zbog brze pobjede u meču koji je trajao tačno dva sata.

"Veoma sam zadovoljan, hvala svima na podršci i za mene i za njega. Počeo sam dobro, solidno sam igrao pozadi, tjerao sam ga da radi za svaki poen, morao je da trči, bilo je dosta varijacija u igri. Zbog vjetra je bilo malih problema sa servisom, sve u svemu kvalitetno sam odigrao", počeo je Novak.

Posle prvog kola je rekao da je "igrao dobro, ali ne i najbolje što može".

"Podigao sam nivo igre za dva dana i zadovoljan sam zbog toga. Nadam se da ću igrati sve bolje kako turnir bude odmicao. Razmišljam samo o prvom narednom izazovu, nadam se da ću biti sve bolji."

Dok je čekao naredno pitanje, jedna žena ga je prekinula, dobacila je sa tribina "Nole, volim te".

"Volim i ja vas", nasmijao se Novak.

Za kraj je dobio pitanje o brojevima i rekordima, naglasio je da to za njega ima dodatno značenje.

"To je više od samih brojeva, ne razmišljate o brojkama kada igrate tenis. Kada dijete uzme reket postoje snovi, strast i ljubav za igrom, to me tjera naprijed. Kada je teško, kada ne ide dobro, kada padnete i ne ide onako kako želite, onda se vraćate u to djetinjstvo i sjetite se zašto ste počeli da se bavite ovim sportom i sve što postignete je samo bonus. Zato sam privilegovan što sam ovdje", zaključio je Đoković.