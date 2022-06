Pomoć trenera, takozvani "koučing" je do sada bio zabranjen u muškom tenisu, sada bi to moglo d se promijeni.

Izvor: Profimedia

Pomoć trenera teniserima tokom meča, takozvani "koučing" je strogo zabranjen u muškom tenisu. Za razliku od ženskog, to je pravilo koje ATP ne dozvoljava, zbog toga su mnogi igrači opominjani i kažnjavani.

Međutim, sada bi moglo da dođe do veleobrta i da to prvilo postane dozvoljeno i u muškoj konkurenciji. Odluka ATP-a je da pokuša da dozvoli "koučing" tokom probnog perioda i da posle toga prelomi. Ono što je važna napomena jeste da postoje uslovi pod kojima će to biti dozvoljeno. Možda to pomogne Novaku Đokoviću i Goranu Ivaniševiću...

"Treneri će morati da sede na tačno određenim mjestima koje organizatori turnira izaberu. Bilo kakav vid verbalne i neverbalne komunikacije dozvoljen je samo u momentima kada to ne remeti protivnka. Verbalni je dozvoljen samo i isključivo kada su igrač i trener, dok je neverbalni poput znakova rukama i sličnih signala dozvoljen i kada je igrač na drugoj strani terena. Takođe, nisu dozvoljeni razgovori između njih, već kratke fraze ili nekoliko riječi", navodi se u saopštenju.

Naglašeno je i da postoji i dalje opcija kazne.

"Treneri ne smiju da razgovaraju sa igračima ukoliko oni u nekom momentu, iz bilo kog razloga, napuste teren. Ukoliko dođe do pretjeranog korišćenja ili kršenja navedenih pravila, može doći do kazni", piše u saopštenju.

Ovako nešto su pokušali na turniru sledeće generacije kada su treneri sa igračima komunicirali putem slušalica, sada neće biti pomoći tehnologije.

"Cilj ovog probnog perioda jeste da poboljša doživljaj i za navijače. Posle testiranja će biti donijeta odluka o tome da li će 'koučing' biti dozvoljen u narednoj sezoni", piše u tekstu.