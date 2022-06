U ponedeljak će doći do velike promene na ATP listi, ali nećemo dobiti novog vladara svetskog tenisa.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je svojim porazom u četrvrtfinalu Rolan Garosa izgubio prvo mesto na ATP listi i već u ponedeljak će pasti odatle! Iako je Danil Medvedev izgubio od Marina Čilića već u četvrtom kolu, znali smo pre turnira da Đoković jedino u slučaju osvajanja trofeja može da ostane na vrhu.

Novak će kada mu se izbrišu poeni osvojeni u Parizu naredne godine imati 6.770 bodova i pašće na treće mesto na ATP listi. Rafael Nadal koji je četvrti mu još uvek ne preti, čak i u slučaju da u finalu savlada Kaspera Ruda i dođe do svoje 22. grend slem titule.

Naravno, Novak to ne bi voleo zbog drugog parametra, a to je trka za naviše osvojenih grend slemova u karijeri. Posle diskvalifikacije u Australiji Đoković je ostao na 20 titula, a Španac je pobedom nad Medvedevom u finalu došao do 21. i sada juri 22.

JEZIVA POVREDA SPREČILA NOVO KRUNISANJE!

Izvor: Profimedia

Od ponedeljka prvi reket sveta biće Danil Medvedev, Rus koji će dočekati novu ATP listu sa 7.800 bodova. Odmah iza njega dolazi Aleks Zverev sa 7.025 bodova, a Novak će biti treći sa već pomenutio 6.770. A sve je moglo da bude drugačije!

Zverev je sa ovog grend slema pokupio 720 bodova zbog polufinala, a da je prošao Nadala bio bi nadomak prvog mesta jer bi dobio još 480 poena. Njegova šansa da bude novi svetski broj 1 bila je u slučaju da osvoji Rolan Garos, ali sve je sprečila jeziva povreda. Nakon što je izgubio prvi set, a u drugom došao do taj-brejak sa Rafaelom Nadalom Zverev je doživeo težak pad.

Morao je na kolicima da bude iznet sa terena, a na kraju je viđen i sa štakama kako napušta parisku šljaku. Sada ostaje da se vidi da li će ovo uticati na dalji tok sezone, tj. koliko će Zverev biti spreman za sezonu na travi.

ŠTA DALJE?

Izvor: Profimedia

Sada nas čeka novi deo sezone u kome će biti jako malo bodova. Novak Đoković će izgubiti 2.000 poena koje je prošle godine osvojio kada je uzeo Vimbldon i neće imati gde da ih odbrani. Sve to zbog dve odluke - prvo Vimbldona da suspenduje ruske i beloruske tenisere, a onda i odluke ATP-a da zbog toga ne dodeljuje bodove na ovogodišnjem turniru u Londonu.

Ono što je jasno je da se Novak sigurno nekoliko meseci neće vraćati na prvo mesto, a da li će nakon Rolan Garosa Rafael Nadal opet biti u konkurenciji za to, videćemo. Hoće, ako osvoji turnir, ako ostane bez krune njegov zaostatak za Zverevom i Medvedevom biće preveliki.

Ipak, ako je neki Novakov rekord bezbedan, to je ovaj po broju nedelja na vrhu ATP liste. A već na Vimbldonu "juriće" novi grend slem - svoj 21. u karijeri. Da li će to biti dovoljno za izjednačenje još jednog rekorda, videćemo već u nedelju.