Skandinavski teniser Holger Rune i Kasper Rud nisu bili baš prijateljski raspoloženi.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Poslednji polufinalista Rolan Garosa je norveški teniser Kasper Rud, inače specijalista za šljaku. Kasno sinoć eliminisao je mladog Holgera Runea iz Danske (3:1), a više puta u toku meča osetilo se da su nervozni, odnsono da su nezadovoljni zbog poteza svog protivnika.

Nakon poslednjeg poena koji je dobio Rud, prišli su mreži, a Rune je "iskulirao" starijeg kolegu ne pogledavši ga u oči. Odmah se videlo da je Rud zbog toga prevrnuo očima i nije se na tome završilo.

Rune je za danske medije ispričao da se posle meča dogodila prava drama ispred svlačionice, ali srećom nije došlo do ozbiljnijeg incidenta.

"Kada smo došli do svlačionice, njegov tim je došao da me pozdravi i da mi čestita na borbi, bili su pristojni, ali je odjednom onda Kasper Rud krenuo da mi prilazi i da mi se dernja u lice", ispričao je Rune i opisao šta se potom dogodilo između skandinavskih tenisera.

"Rekao sam mu: 'Šta to kog đavola radiš?'. Možeš da 'divljaš' i da vičeš na terenu koliko hoćeš, ali drati se meni u lice je neprihvatljivo".



Rune je objasnio da se Rud nije sportski ponašao tokom meča i da je zbog toga odbio da ga zagrli na kraju, odnosno nije imao nikakvu nameru da razgovara sa njim. Isti utisak sa meča nosi i Rud, koji smatra da se Rune nije ponašao u skladu sa fer-plejom i da bi trebalo da nauči lekciju

"Bunio se zbog traga loptice koji je očigledno bio u autu, barem deset centimetara. Pitao sam ga da li baš mora da proverava svaki trag, a on mi je rekao 'da ućutim'. Rekao sam mu da to nije baš najbolja stvar da kažete vašem protivniku, a on mi je samo isto ponovio. To je sve što se desilo, posle toga više nismo razgovarali. Ako tako želi da se ponaša, to je njegova stvar", rekao je osmi teniser sveta.

Podsetimo, Kasper Rud će protiv Marina Čilića igrati za finale Rolan Garosa, dok se u drugom sastaju Aleksander Zverev i Rafael Nadal za koga se nagađa da mu je ovo poslednje učešće na mastersu u Parizu.