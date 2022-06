Novak Đoković je na konferenciji za medije komentarisao i ponašanje publike na Rolan Garosu, većinski su bili za Nadala.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo drugu godinu zaredom da izbaci Rafaela Nadala sa njegovog omiljenog grend slem turnira. Nole je zaustavljen u četvrtfinalu pošto je u "gladijatorskom meču" Rafa slavio (3:1) duboko u noć, iako je malo falilo da srpski as uvede susret u peti set.

Vodio je 5:2 u četvrtom, servirao, ali je Nadal ponovo podigao nivo svoje igre i uz podršku publike režirao preokret u taj-brejku. Sve to uspeo je da uradi uz čuvenu povredu, koju je i Đoković prokomentarisao, ali lakše je sve uz navijače...

"Teško je izabrati samo jedan element koji je odlučio. Verovatno je to moj bekhend koji me nije služio, mnogo grešaka sam napravio", rekao je Đoković i dodao:

"Ušao sam u meč tek sredinom drugog seta iako je on treći dobio lagano, četvrti sam ja mogao da dobijem i da uđemo u peti. Tada bi sve bilo otvoreno. Šteta. Imao sam dve set lopte, svoj servis. Publika je preokrenula meč, ona je bila 99,9% na njegovoj strani i to je to, nema šta. Oni su ga podigli u tim momentima kada je trebalo. Šteta...".

Đoković kaže da je naravno razočaran i ljut zbog poraza od Nadala, što je naravno normalno, a ono što mu smeta je što se uoči njihovog duela stvorila atmosfera da večernji termin odgovara njemu.

Odmah su iz Nadalovog tima počeli da kukaju kako su sporiji uslovi na strani Noleta, ali...

"TO JE TA PRIČA, NADALU NE ODGOVARA, A MENI DA!" Đoković zna šta ga je "slomilo": 99,9 odsto publike za Rafu!

"Nije uopšte psihološki uticalo na mene. Ljudi vole da pričaju, spekulišu, ja to ostavljam njima. To je taj neki pripremni period i uzbuđenje pred ovako veliki meč. Tada svi žele nešto da kažu ili prokomentarišu, ali ja ne obraćam pažnju na to. Znao sam da ćemo igrati u tim sporim, večernjim uslovima, ali kako je bilo u finalu 2020. pa me je počistio sa terena. To je ta priča, da njemu nešto manje odgovara, a meni više...", poručio je Đoković.

Srpski as dodaje da je imao u karijeri velikih i bolnih poraza i da zato "zna šta mu je činiti kako da se vrati još jači", dodavši da apsolutno zna da može bolje od ovoga.

"Znam da mogu bolje, očekivao sam u nekim trenucima bolje od sebe, ali zasluge idu njemu, on je odigrao agresivno i precizno kada god je trebalo da pronađe neki udarac. Uz podršku publike uspeo je da pronađe energiju i da dobije", zaključio je on.