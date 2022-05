Kata timovi karate reprezentacije Crne Gore boriće se za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Gaziantepu.

Izvor: MN Press/arhiva

Uspješan nastup imala je i ženska ekipa u borbama, koja je izborila plasman među 16 najboljih.

U pojedinačnoj konkurenciji crnogorski takmičari u borbama nastup su završili bez pobjede.

Muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, takmičenje u drugoj grupi završio je kao trećeplasirani (22,44), iza Turske (25,54) i Azerbejdžana (24,26).

Rival u nedjeljnom meču za bronzanu medalju biće im Italija, drugoplasirana u prvoj grupi (25,06).

Selektorka Milena Milačić kazala je da su momci imali odličan nastup i da su pokazali ono što je najavljivala i prije prvenstva.

"Potvrdili su da su mlada, ali konkurentna ekipa i da se na njih može računati. U borbi za medalju nas čeka Italija, veoma jak protivnik sa znatno većim iskustvom, ali nas to neće zaustaviti da damo sve od sebe. Naprotiv, još više smo motivisani, ali očekivanja moraju biti realna", rekla je MIlačić.

Ona je istakla da je borba za medalju već sjajan rezultat.

"Biti među šest najboljih na prvenstvu koje okuplja najbolje ekipe starog kontinenta je veliki uspjeh za kako za Crnu Goru, tako i za nacionalni karate. Ovo je prvi nastup na kojem ih pratim sa pozicije selektora, tako da sam jako zadovoljna postignutim i veoma ponosna na ekipu", rekla je Milačić.

U drugom meču za bronzano odličje sastaće se Hrvatska i Azerbejdžan.

Osvajača zlatnog odličja odlučiće duel Španije i Turske.

Ženski tim, koji nastupa u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković, Džena Canović i Biserka Radulović, prvi krug takmičenja završio je kao trećeplasirani (23,34), iza Italije (25,26) i Francuske (24,28).

Crnogorski tim isti plasman zadržao je i u drugom krugu (23,12) i izborio meč za medalju protiv Turske, koja je bila drugoplasirana u drugoj grupi (24,46).

Selektorka Tijana Popović kazala je, da je i uoči šampionata, kazala da vjeruje u djevojke, u rad i njihovu predanost.

"Malo sam bila u grču, jer je za većem diijeo ekipe to prvo senirsko takmičenje i sve to nosi veliku odgovornost i tremu. One su ispunile zamišljeno i željeno, radićemo meč za medalju. Imajući u vidu da su iza nas ostale Srbija, Hrvatska, Mađarska definitivno imamo razlog za slavlje. Imamo dva dana da se utisci i emocije slegnu i da damo svoj maksimum", rekla je Popović.

Ona je istakla da je kapitensku palicu preuzela Biserka Radulović i da se to osjetilo u nastupima.

"Djevojke su bile maksimalno sigurne i borbene što je rezultiralo velikom ocjenom. Najavila sam da želimo da pomjerimo granice i definitivno smo to i uradile. U meču za bronzu čeka nas meč protiv domaće selekcije, ali vjerujem u djevojke i sigurna sam da će dati sve od sebe. Hvala Karate savezu na šansi", rekla je Popović.

Za bronzano odličje u nedjelju boriće se i Portugal i Francuska, dok će prvaka Evrope odlučiti duel Španije i Italije.

Ženska ekipa u borbama, u sastavu Anja Jović, Vasilisa Bujić, Milena Jovanović i Jovana Stojanović, na startu šampionata eliminisala je Ukrajinu 2:0.

Pobjede su upisali Jovanović i Jović, dok je Bujić meč odradila neriješeno (0:0).

U narednom kolu boriće se sjutra sa Austrijom.

U pojedinačnoj konkurenciji, kod muškaraca,

Matija Bojić je u kategoriji do 60 kilograma poražen od Slovaka Dominika Imriča 2:1, dok je do 67 Ognjen Otašević izgubio od Amira Kana, člana Izbjegličkog karate tima, 4:2.

U ženskoj konkurenciji Anja Jović je u kategoriji do 50 kilograma izgubila od Slovenke Urše Haberl 2:1, dok je Anđele Ivanović do 55 bolja bila Mađarica Sofija Baranji 3:0.

Sjutra će na borilište i muška ekipa u sastavu Matija Bojić, Ognjen Otašević, Balša Miličković, Nikola Malović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Lazar Kukuličić.

Prvi rival biće im Belgija, koja je na startu šampionata eliminisala Dansku 3:2.