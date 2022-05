Najbolji teniser na svIJetu bio je pun riječi hvale za protivnika kojeg je savladao, ali i onog koji ga čeka u polufinalu Rima.

Izvor: Fonet/AP/Andrew Medichini

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković uspio je da se plasira u polufinale Rima, a pobjeda nad Kanađaninom Feliks Ože Aljasimom donijela mu je tri bitne stvari. U maratonskom meču od preko dva sata Novak se izborio za ostanak na vrhu ATP liste, mjesto prvog nosioca u Parizu i priliku da sa još dvije pobjede stigne do prvog trofeja u sezoni.

Meč protiv mladog kanadskog tenisera nije bio nimalo lak, što je Novak i potvrdio u razgovoru sa medijima na kraju susreta.

Svestan je najbolji igrač planete da je to delimično i njegova greška, jer je mogao i ranije da završi posao.

"Mislim da sam mogao i ranije da riješim meč. Imao sam 5:2 u drugom setu, meč loptu, servirao za meč... Svaka mu čast na tome što je uspio da se vrati. On je kompletan teniser, naterao me je da podignem nivo svoje igre. On ima odličan servis. do sada smo trenirali zajedno, ali jedna stvar je trening a druga kada igraš protiv nekoga. Nevjerovatno dobro pogađa, nije mi bilo lako. Dobro vraća lopticu, dobro se kreće... Bilo je malo dramatično, ali sam odigrao odličan taj-brejk. Atmosfera je bila fenomenalna", istakao je teniser.

Novak će u polufinalu igrati protiv Kaspera Ruda kojeg je prije dvje godine pobijedio na istom mjestu, u istoj fazi turnira.

"Kvalitetan rival. Voli šljaku, ali je napredovao na svim podlogama. Igrao je finale Majamija. Veliki radnik i divan momak. Sjajno se slažemo van terena. Nadam se da ću igrati dobro kao i protiv Aljasima", zaključio je najbolji na svijetu.

Eventualni trijumf protiv mladog Norvežanina bio bi 1.000. pobjeda Novaka Đokovića u karijeri!

"Lijep podatak. Verujem da će se to dogoditi", zaključio je srpski teniser.