Trka Formule 1 u Majamiju izazvala veliko nezadovoljstvo vozača!

Izvor: YouTube/F1

Formula 1 je prvi put u Majamiju, na sveže izgrađenoj stazi, a dok publika nestrpljivo čeka trku koja će biti u 21.30 po našem vremenu, vozači su vrlo nezadovoljni! Tokom treninga i kvalifikacija bilo je proklizavanja, "čukanja", a situacija se neće popraviti, štaviše - samo će biti još gore!

"Trka će biti teška, mislim da je najvažnije da kažemo da je površina ove staze prava šala. Stavljeni smo u situaciju da moramo da pravimo greške", rekao je vozač Red bula, Serđo Perez.

Složio se i Lando Noris iz Meklarena ocenivši stazu kao "nedovoljno dobru", dok je vozač Alpine Fernando Alonso otišao korak dalje i jasno rekao - Majami ne ispunjava standarde Formule 1!

Izvor: YouTube/3 minutes of F1

"Mi smo još u petak rekli da staza nije u skladu sa F1 standardima. Užasno je teško sići sa staze jer postoji i šljunak, i ništa se nije popravilo do vikenda. Ne možemo da uradimo ništa. Priredićemo šou ovog vikenda, ali ovo mora da se promeni do sledeće godine. Vrlo je teško voziti ovako", kazao je legendarni Alonso.

Danijel Rikardo iz Meklarena je dodatno opisao probleme sa kojima se vozači suoočavaju, jedan od njih ugroziće i zadovoljstvo gledalaca.

"Nemoguće je malo izaći sa staze, bukvalno moraš da ostaneš na toj jednoj liniji. I umesto da to bude dobar izazov, to celu trku čini jednodimenzionalnom. Imaš tu jednu opciju, voziš tuda i to je to", rekao je Rikardo i dodao da "ne može da slaže da mu se staza dopada".

Staza Formule 1 u Majamiju Izvor: YouTube/Vice visuals Miami

Njegov timski kolega Noris se nadovezao i rekao da vozači ne mogu da se trkaju kako su navikli, ali je optužio i organizatore da su vrlo površno pristupili problemu.

"Došli smo ovde, ima toliko fanova koji očekuju odličnu trku", rekao je Noris o novoj stazi koju će ovog vikenda posećivati oko 85.000 gledalaca dnevno.

"Umesto da bude zabavno i da nam omoguće pravo trkanje, oni su sa površinom isprobavali nešto novo, nešto što do tada nisu ni radili, da bi, eto, videli kako će izgledati. To nije dovoljno dobro, ne možemo tako da se trkamo. Nismo mi krivi, ali je velika šteta", kazao je mladi vozač.

Mnogi ljubitelji "najbržeg cirkusa na svetu" bili su zaprepašćeni činjenicom da su se na stazi pojavile rupe još u četvrtak, nakon aktivnosti vozila bezbednosti i VIP krugova. Staza je zakrpljena preko noći, ali su se u petak pojavili novi problemi, i mediji javljaju da je već urađeno više popravki, uoči prve trke na ovoj stazi.

Nacrtali vodu, pa ubacili jahte

Ako ste pomislili da će se prva trka u Majamiju odigravati pod vedrim nebom, u marini tirkiznoplave vode pune brodića, nećete biti razočarani... Previše.

Staza je zaista okružena vodom sa jahtama, ali je u pitanju lažna voda. Organizatori su odlučili da naprave veštačku marinu od šperploče, i oboje je tako da izgleda kao da je u pitanju voda. Usred lažne vode nalazi se deset jahti, koje su svojevrsni separei za važne goste - karte su koštale od 9.500 pa sve do 38.000 dolara.

A jedan voditelj je odlučio da gledaocima pokaže kako izgleda kada "zaplivaš" po lažnoj vodi!

Novinar "pliva" po lažnoj vodi Izvor: YouTube/3 minutes of F1

Šarl Lekler iz Ferarija uzeo je pol poziciju a ovo je redosled vozača za trku: