Đoković je prolazio kroz velike probleme, pa se nakratko povukao sa terena.

Novak Đoković je teško stajao u završnici drugog seta finala "Serbia Opena" protiv Andreja Rubljova, a onda je posle izjednačenja napustio teren. Nole je sa torbom u ruci otišao u toalet i nakon toga je pauza između dva seta trajala malo duže.

Novak se tokom "brejka" presvukao, vratio osvežen, a spiker je pozvao navijače da slobodno navijaju glasnije, jer je Đokoviću u teškim trenucima da podrška izuzetno važna.

Pogledajte kako je Đoković napustio teren, ali se ipak brzo vratio i finale je brzo moglo da bude nastavljeno.

Naravno, Novak je i ranije u karijeri odlazio nakratko u svlačionicu i to nije ništa neuobičajeno. Jednom prilikom je otkrio koji je njegov ritual u takvim situacijama.

"Presvlačio sam donji veš, nisam koristio toalet ni medicinski tajm-aut, ako me to pitate. Za mene je to mentalno dobro, video sam još i ranije", rekao je Novak na prošlogodišnjem Rolan Garosu, pa je pretpostavka da je isto uradio i sada.