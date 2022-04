Novi problemi za tenisere koji dolaze iz Rusije i Belorusije. Navodno neće moći da igraju ni na Mastersu u Rimu.

Haos u svetu tenisa se nastavlja. Pre nekoliko dana je Vimbldon i zvanično saopštio da ruski i beloruski teniseri neće moći da igraju na tom grend slemu zbog rata u Ukrajini.Izazvalo je to burne reakcije, oglasio se Novak Đoković, ATP i mnogi drugi koji su to osudili, ali izgleda da je sve to samo početak. Prema informacijama koje stižu iz Italije, sprema se zabrana za njih i na predstojećem Mastersu u Rimu.