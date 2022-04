Novak Đoković je pobedio Miomira Kecmanovića, pa je na konferenciji za medije dao neke zanimljive izjave.

Novak Đoković nastavlja put ka tituli na Serbia openu. Posle dva maratonska meča je ostvario dve velike pobede. Prvo protiv Lasla Đerea, pa onda i protiv Miomira Kecmanovića, dovoljno za polufinale takmičenja koje se igra u Beogradu.

Po završetku meča sa Kecmanovićem je Novak prvo dao izjavu na terenu, pa je onda odgovarao na pitanja medija i na konferenciji za štampu. Dao je neke dosta zanimljive izjave, poput rečenice da voli i kada izgubi meč.

Prvi reket planete je pričao o raznim temama, kako o samoj karijeri, tako i o stvarima koje su direktno vezane za njegove kratkoročne i dugoročne planove i ciljeve.

"Nije svaki deo karijere isti, postoje razlike u načinu pripreme za određene stvari. Moj život i moje telo se promenilo, moram da razumem te promene, biologiju stvari i da napravim strategiju, organizaciju i plan sa timom koji mi pomaže da budem u zenitu u pravo vreme i da se takmičim sa mladim igračima. Za mene je godina samo broj, osećam se mlađe od 35 godina. Posle toliko godina igranja ima određen stepen adaptacije koji mora da postoji sa rasporedom. Nisam u mogućnosti, a i ne želim da igram na svim turnirima. Moram strateški da se pripremim za određene turnire, sada je to Rolan Garos. Mentalitet mi je takav da želim da pobeđujem što više. Kada ne igraš mnogo mečeva, osećam se čudno, takve situacije nisam imao u prošlosti", počeo je Đoković.

Nastavio je u istom dahu.

"Tokom karijere sam imao sreće, uvek sam i na rang listi išao unapred, osim tokom perioda kada sam imao povredu lakta. Uvek sam bio u samom vrhu. Očekivanja su velika, svi žele da vidite da pobeđujete stalno, a to je nemoguće. Morate da prihvatite da ćete gubiti neke mečeve, da će nekad biti potrebno više vremena. Zavisi od podloge, dela godine, kako se osećaš, šta se dešava i u privatnom životu. Toliko stvari može da utiče na ishod. Disciplina mora uvek da postoji, kao i privrženost i posvećenost. Bez te dve stvari ne postoji ni disciplina. Tu je i motiv, razlog zbog kog igraš, ja to izvlačim kroz ljubav prema igri, jer me niko ne tera da igram."

Onda je usledio deo koji je iznenadio novinare, spominjao je i kraj karijere.

"Uradio sam dosta u karijeri da mogu danas da se penzioišem, ali imam motiv, hoću još da igram. Imam unikatnu priliku da igram u Beogradu i volim da se takmičim. Koliko god čudno da zvuči, volim i osećaj kada izgubim veliki meč. Zašto? Jer to znači da mi je stalo da pobeđujem i da se takmičim sa najboljima. Što se kvaliteta tenisa tiče, moram da verujem u proces, stvari se menjaju, zadovoljan sam kako mi se karijera razvija."

Na mečevima sa dvojicom srpskih igrača je publika više navijala za Novaka, ali su i Laslo i Miomir dobijali podršku. Novak je otkrio da voli da pomogne i njima dvojici, ali i ostalim našim predstavnicima.

"Nisam ja uticao na podršku publike, pre svega su oni to uticali svojim rezultatima, karakterom, zaslužili su podršku, doček kakav su imali. Želim im sve najbolje. Njih sve gledam kao najbliže. Često se viđamo, provodimo mnogo vremena na turnirima, trudio sam se uvek da budem na raspolaganju našim teniserima i teniserkama, kakav god savet da je nepohodan, na terenu ili van njega. Stalno im pominjem da sam tu, kada osete znaju da su im vrata otvorena. Na terenu je druga priča. Čudan je osećaj, ali smo na terenu rivali, to je profesionalizam. Svi želimo da pobedimo. Poštovanje, uvažavanje ne izostaje to se idelo na terenu. Volim obojicu, drugari smo, sjajni su momci, napreduju i drago mi je zbog njih. Igraju fantastično, posebno Kecmanović koji pokazuje potencijal za odlazak na svetski vrh. Pokazao je da je na pravom putu."

Pitali su ga mediji i da li ova dva meča mogu da se porede sa duelima protiv Cicipasa i Musetija na Rolan Garosu.

"Može da se poredi sa tim mečevima, neki subjektivni osećaj, na grend slemu je drugačija situacija. Bio sam na rubu poraza u oba meča. Situacija je bila nezavidna, uspeo sam da pobedim i to mi se dešavalo često u karijeri, mada sam i gubio često takve mečeve. Ne postoji garancija. Iskustvo, vera u sebe, uglavnom bude pozitivna."

Đoković će imati dan odmora, pa će u polufinalu u subotu igrati protiv boljeg iz duela Karen Hačanov-Tijago Monteiro.

"Bilo dosta naporno prethodnih dana, drago mi je da imam dan odmora. Levoruki teniseri su uvek nezgodni, retko se trenira sa njima, potpuno je drugačiji taktički pristup. Monteiro u ovim uslovima dobro igra, prošao je kroz kvalifikacije, Hačanov je već ustaljen među najboljih 20 na svetu. Visok, snažan igrač, agresivan je. Izgubio sam u finalu Bersija pre nekoliko godina kada je imao najbolju sezonu. Imao je oscilacije, trenirali smo pre par dana, dosta je čvrst, dobro se oseća. Već je iskusan igrač, ima prodoran servis, voli da stoji blizu linije, znam šta mi je činiti. Neću da otkrivam tajne taktike, bolje poznajem Karena. Uzdajem se u podršku sa tribina i nadam se novom trijumfu."

Na kraju je priznao da mu mnogo znači plasman u polufinale.

"Dve pobede koje sam ostvario su veoma značajne za moju formu, osećaj na terenu kako igrački tako i fizički. Nije mogao da se desi bolji scenario za mene. Dug meč protiv Lasla, nekoliko poena od poraza, tri i po sata, pa sa Miomirom dva i po sata, momci su u formi. Trebalo mi je ovako nešto. Tražim svoju formu, igru, nije to još onako kako treba i kako će da bude. Svakim danom je bolje i tako i treba da bude", zaključio je Đoković.