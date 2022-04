Momak koji je želio najveće bicepse na svijetu sada je otišao korak dalje, pa na faci ima dvije neobjašnjive izbočine.

Izvor: Instagram/ruki_bazuki_official/printscreen

Rus Kiril Terešin procijenio je da će pravljenjem najvećih bicepsa na svijetu postati nepobjediv u MMA svijetu, ali to je bilo kilometrima daleko od realnosti. Shvatio je to na teži način, kada je određenu supstancu ubrizgao u svoje bicepse i ugrozio sopstveno zdravlje zarad nečega što izgleda odvratno.

Terešin već godinama zbog izgleda svojih ruku nosi nadimak "Ruke Bazuke", a pratioce na društvenim mrežama sada je šokirao novom transformacijom. Ovog puta operisao je glavu, pa mu lice izgleda drugačije!

Momak koji nije uspio da napravi veliku karijeru u oktagonu potrudio se da liči na vanzemaljca jer je proširio dio oko očiju i sada na faci ima dvije izbočine koje je jako teško opisati.

Pogledajte kako izgleda nakon nove operacije:

Nadamo se da je ova operacija manje rizična od njegovog prethodnog pokušaja da promijeni lični opis.

Zbog ubrizgavanja ulja u ruke pričalo se o amputaciji, a bio mu je čak i ugrožen život. Ipak, nekako je uspio da izvuče dio tečnosti operacijama, što mu je po mišljenju ljekara spasilo život.

To ne znači da ih je kasnije u životu slušao. Sada su mu savjetovali da ne mijenja lični opis, ali to za njega nije bilo dovoljno jasno upozorenje. Za to vrijeme propale su mu karijere u MMA svijetu i porno industriji, što mu je takođe bila velika želja.

Ovo su bicepsi po kojima je do sada bio poznat: