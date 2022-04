Selektor Zoran Roganović nakon poraza Crne Gore od Grčke.

Izvor: Profimedia

Naši najbolji rukometaši odigrali su loš meč u prvom duelu baraža za Svjetsko prvenstvo, a selektor Zoran Roganović ističe da mogu biti zadovoljni, uprkos porazu.

"Nismo iskoristili odbrane Simića, dok su Grci koristili svaku našu grešku. Uprkos porazu, možemo da budemo zadovoljni, jer nam je cilj bio da drugo poluvrijeme dobijemo sa bar golom razlike, da ne žurimo, da ne mislimo da možemo da ga dobijemo sa 10. Uspjeli smo u tome, došlo je nekoliko golova u posljednjim minutima i uz podršku naših navijača u 'Morači' i ovih momaka, kojima se zahvaljujem na velikoj podršci danas, siguran sam da ćemo biti mnogo bolji i pokazati da želimo odlazak na prvenstvo više nego Grčka", rekao je Roganović.

Čime niste zadovoljni?

"Bili smo previše fokusirani na odluke sudija, dobili smo nekoliko isključenja potpuno nepotrebno zbog priče sa njima. Taj detalj nas je koštao nekoliko golova. U igri šest na pet smo promašili prevelik broj otvorenih šuteva i zicera, iako smo dolazili do dobrih situacija. Ne znam da li je to bio grč ili fenomenalna partija njihovog golmana, ali sam siguran da se to u 'Morači' neće ponoviti".

Grci su bili izuzetno agresivni, da li su vas iznenadili?

"Zaustavili su našu prvu fazu, odnosno kontru, gdje smo na Evropskom prvenstvu 'zabijali' lake golove preko krila, pogotovo Miloša Vujovića. Odlično su se vraćali, pokrivali naša krila, a u drugoj fazi, gdje je trebalo da budemo puno konkretniji i prodorniji, nismo imali rješenja, ni dobijali duele jedan na jedan".

Revanš je na programu u nedjelju u "Morači". Ulaz je besplatan.

"Svi misle da će biti lakše, ali biće teško. Grčka je pokazala da je dosta iskusna ekipa, da igra jako strpljivo. Imaćemo i pritisak publike, jer već skoro tri godine nismo igrali pred prepunom 'Moračom'. Dva gola nisu nedostižna, a siguran sam da ćemo uspjeti u tome, jer nikada nismo bili bliže odlasku na svjetska prvenstva”, poentirao je Zoran Roganović.