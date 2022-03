Rafael Nadal je "uvijao" odgovor, ali jasno je šta je želeo da poruči Naomi Osaki.

Izvor: Youtube/BNP Baribas Open

Japanska teniserka Naomi Osaka ispala je već u drugom kolu Indijan Velsa i to od malo poznate Veronike Kudermetove iz Rusije (6:0, 6:4), ali taj meč će se više pamtiti po novom emotivnom slomu bivše #1.

Osaka je briznula u plač tokom meča zato što su je čula uvrede sa tribina, konkretno jednog navijača koji joj je vikao da "nema pojma", pa se u javnosti povela polemika da li publika pretjeruje - ili je Japanka previše osjetljiva. Mnoge njene kolege imale su razumijevanja za njenu reakciju, ali ne i Rafael Nadal.

Nakon što je vezao 17. uzastopnu pobjedu od početka sezone i lako se plasirao u osminu finala Indijan Velsa, Nadal je upitan da prokomentariše reakciju Osake koja je ranije pričala o problemu sa samopouzdanjem.

Nadal je samo složio ramenima, kao da mu nije bilo drago da govori na ovu temu, pa je "uvijao" odgovor u kome nije podržao svoju kolegnicu, ali je isto tako nije ni eksplicitno optužio da pretjeruje. Odnosno, teško da će njegov odgovor izazvati toliko kontroverzi kao "namještena" izjava Novaku Đokoviću povodom slične situacije...

"Najlakše bi mi bilo da kažem da se osjećam užasno zbog onog što se dogodilo i da to nikad ne bi smjelo da se događa, ali u stvarnom svijetu se takve stvari događaju", rekao je Nadal.

"Žao mi je nje, ali smatram da imamo sjajne živote i da smo pravi sretnici koji mogu da uživaju u nevjerovatnim stvarima zbog toga što smo teniseri. Zarađujemo ogroman novac", objasnio je Nadal koji je birao riječi kako ne bi zvučao previše grubo prema Japanki.

"Iako je to strašno čuti, moramo biti spremni na to i oduprijeti se tim stvarima koje se događaju kada ste izloženi ljudima. Kao što volimo kad nas ljudi podržavaju, moramo prihvatiti i ovo i nastaviti ići dalje. Razumijem da Naomi jako pati zbog mentalnih problema koje ima i samo joj mogu poželjeti da se oporavi i bude dobro. Ipak, u životu ništa nije savršeno i moramo biti spremni i na to".

Osaka je prethodno pravila pauzu u tenisu kako bi se potpuno psihički oporavila, a nakon Indijan Velsa nema informacija da bi mogla ponovo da ode na odmor.